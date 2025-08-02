ТОП-15 профессий, о которых к 2030 году уже все забудут

Технологии продолжают кардинально изменять рынок труда. Согласно прогнозу Всемирного экономического форума, за следующие пять лет ряд профессий исчезнет особенно быстрыми темпами – преимущественно из-за автоматизации, цифровизации и развития искусственного интеллекта. Следовательно, уже есть 15 профессий, которые подпадут под наибольшее сокращение в ближайшие пять лет. Эти данные базируются на опросе более тысячи международных компаний, в общей сложности охватывающих более 14 млн. работников.

Исчезающие профессии. Фото: из открытых источников

Так что на первой строчке в рейтинге профессий, которые будут сокращать больше всего – работники почтовой службы. На втором месте – банковские кассиры и связанные с ними служащие. На третьем – специалисты по вводу данных. На четвертом – кассиры и продавцы билетов. На пятом – административные помощники и исполнительные секретари. На шестом – работники полиграфии и смежных отраслей. На седьмом – работники бухгалтерского учета, ведение бухгалтерского учета и начисление заработной платы. На восьмом – работники по учету материалов и хранению запасов. На девятом – транспортные работники и кондукторы. На десятом – продавцы-поставщики, продавцы газет и уличные продавцы, а также работники смежных сфер. На одиннадцатом – графические дизайнеры. На двенадцатом – эксперты по урегулированию убытков, эксперты и следователи. На тринадцатом – чиновники юридической сферы. На четырнадцатом – помощники юристов. И на пятнадцатой позиции – телемаркетологи.

Наиболее уязвимыми оказались канцелярские и офисные должности. Прогнозируется, что количество работников почтовой службы сократится на 40%, банковских кассиров – на 35%, а специалистов по вводу данных – на 34%. Такие профессии первыми подпадают под сокращение, поскольку их задачи легко автоматизироваться с помощью ИИ.

Также под угрозой – должности розничной торговли и административного сектора. Кассиры, контролеры и продавцы билетов – спрос на эти профессии будет снижаться из-за расширения электронной коммерции и технологий самообслуживания.

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