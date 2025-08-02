logo

BTC/USD

113566

ETH/USD

3489.22

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

47.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера ТОП-15 профессий, о которых к 2030 году уже все забудут
commentss НОВОСТИ Все новости

ТОП-15 профессий, о которых к 2030 году уже все забудут

С стремительным развитием искусственного интеллекта наиболее уязвимыми оказались канцелярские и офисные должности.

2 августа 2025, 13:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Технологии продолжают кардинально изменять рынок труда. Согласно прогнозу Всемирного экономического форума, за следующие пять лет ряд профессий исчезнет особенно быстрыми темпами – преимущественно из-за автоматизации, цифровизации и развития искусственного интеллекта. Следовательно, уже есть 15 профессий, которые подпадут под наибольшее сокращение в ближайшие пять лет. Эти данные базируются на опросе более тысячи международных компаний, в общей сложности охватывающих более 14 млн. работников.

ТОП-15 профессий, о которых к 2030 году уже все забудут

Исчезающие профессии. Фото: из открытых источников

Так что на первой строчке в рейтинге профессий, которые будут сокращать больше всего – работники почтовой службы. На втором месте – банковские кассиры и связанные с ними служащие. На третьем – специалисты по вводу данных. На четвертом – кассиры и продавцы билетов. На пятом – административные помощники и исполнительные секретари. На шестом – работники полиграфии и смежных отраслей. На седьмом – работники бухгалтерского учета, ведение бухгалтерского учета и начисление заработной платы. На восьмом – работники по учету материалов и хранению запасов. На девятом – транспортные работники и кондукторы. На десятом – продавцы-поставщики, продавцы газет и уличные продавцы, а также работники смежных сфер. На одиннадцатом – графические дизайнеры. На двенадцатом – эксперты по урегулированию убытков, эксперты и следователи. На тринадцатом – чиновники юридической сферы. На четырнадцатом – помощники юристов. И на пятнадцатой позиции – телемаркетологи.

Наиболее уязвимыми оказались канцелярские и офисные должности. Прогнозируется, что количество работников почтовой службы сократится на 40%, банковских кассиров – на 35%, а специалистов по вводу данных – на 34%. Такие профессии первыми подпадают под сокращение, поскольку их задачи легко автоматизироваться с помощью ИИ.

Также под угрозой – должности розничной торговли и административного сектора. Кассиры, контролеры и продавцы билетов – спрос на эти профессии будет снижаться из-за расширения электронной коммерции и технологий самообслуживания.

Читайте также на портале "Комментарии" — названа самая несчастливая работа: какие профессии с самым низким уровнем удовольствия.

ТОП-15 профессий, о которых к 2030 году уже все забудут - фото 2



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости