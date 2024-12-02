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Теперь проститутки могут официально брать отпуск, идти в декрет и на пенсию

Бельгия стала первой страной, где секс-работники получили официальные трудовые права

сегодня, 14:07
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Черновалова Кристина

В Бельгии впервые в истории секс-работники получили официальный статус: теперь они могут заключать трудовые договоры, получать социальные выплаты и пользоваться всеми правами, которые имеют другие работники. Закон, принятый в мае, вступил в силу, закрепляя за страной статус новатора в сфере социальной защиты. Это стало возможным благодаря декриминализации секс-бизнеса, которая началась еще в 2022 году

Теперь проститутки могут официально брать отпуск, идти в декрет и на пенсию

Бельгия изменила правила игры для секс-работников

Закон дает секс-работникам право на безопасную работу и социальные гарантии. Теперь они имеют доступ к медицинскому страхованию, оплачиваемым отпускам, пособиям по беременности и родам, а также к пенсиям и выплатам по безработице.

Кроме того, работники получают право отказаться от нежелательных действий или клиентов без риска увольнения. Работодатели обязали создать безопасные условия: в местах работы должны быть тревожные кнопки, душевые кабины, чистое белье и презервативы.

Эти новации направлены на то, чтобы сделать работу секс-работников максимально прозрачной, безопасной и достойной.

Реформа вызвала положительный резонанс среди правозащитных организаций и профсоюзов секс-работников. Они считают, что это важный шаг к легализации их деятельности в качестве полноценной работы.

Однако не обошлось и без критики. Некоторые феминистские группы опасаются, что новый закон может способствовать усилению сексистского насилия и эксплуатации. В частности, Совет франкоязычных женщин Бельгии отмечает, что это создает риск для молодых женщин и жертв торговли людьми.

Ранее "Комментарии" писали, что три женщины получили четыре года лишения свободы за организацию борделя в Киеве. Подозреваемые свою вину отрицают, заявляя, что полицейские прибегли к "отмщению" из-за отказа работать на них. Соответствующее решение огласил Днепровский районный суд Киева.



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