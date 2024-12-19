Старый фантазер: Зеленский указал, о чем Путин может даже не мечтать

Кремлевский диктатор Владимир Путин во время прямой линии со своим народом заявил, что возможность переговоров с Украиной базируется на обсуждавшихся в 2022 году так называемых "Стамбульских соглашениях". В этих соглашениях, по его словам, якобы содержались требования относительно "денатификации", "демилитаризации" и сокращения Вооруженных сил Украины.

Зеленский и Путин

Однако Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе четко отметил, что никаких "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. По его словам, российская сторона выдвигала только ультиматумы, на которые Украина дала ответ.

По его словам, действительно, в первые недели войны проходили переговоры между представителями двух стран, но это были только ультиматумы России. Их "посланники" демонстрировали детали этих условий.

"Их "гонцы" в разных направлениях, используя разные источники, показывали нам детали этого ультиматума. Этих "гонцев" в Украине нет, они уже побежали в Россию или за границу", – сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина отказалась принять какие-либо ультиматумы России. В дальнейшем страна-агрессор пыталась сменить риторику, смягчая позиции. Некоторые встречи проходили в Беларуси и Турции, но никаких соглашений Украина не подписывала.

"Он просто предлагал Украине сдаться, заморозить конфликт, изменить направление в сторону России, лишить нас независимости. И этот человек говорит, что это какие-то сделки. Просто старый фантазер. Он живет в каком-то своем мире. В своем аквариуме", – подчеркнул президент Украины.

Глава государства также подчеркнул, что Украина не может существовать в состоянии замороженного конфликта без надежных гарантий безопасности. По его словам, стране нужен постоянный мир, которого Россия не желает. Только при гарантиях безопасности возможно завершение войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин сказал, когда завершит "СВО".





