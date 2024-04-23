Стало известно, в каких странах чаще всего разводятся

Чаще всего семейные пары разводятся в Португалии (94%), Испании (85%) и Люксембурге (79%). Об этом свидетельствует официальная мировая статистика.

В Украине разводятся 70% семейных пар. Фото из открытых источников

В категорию стран, где часто разводятся, также попала Украина. Согласно статистике, 70% браков в Украине распадаются. В России этот показатель на 3% выше.

Реже всего семьи распадаются в Индии (1%), Вьетнаме (7%), Таджикистане (10%) и Иране (14%).

В Канаде, Швеции, Франции, Нидерландах и Бельгии разводится около 50% семейных пар.

В соседней с Украиной Польше показатель неудачных браков составляет 33%.

В США разводятся 45% семейных пар, тогда как в Мексике – всего 17%.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о предоставлении военной и финансовой помощи Украине. Соответствующий законопроект предложил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Перед рассмотрением документа Палата представителей отклонила четыре поправки, предложенные противниками помощи Украине. Пакет помощи Украине предусматривает расходы из американского бюджета в размере $60,84 млрд.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние два месяца российские захватчики вывели из строя 5 американских танков Abrams. Всего США передали Украине 31 танк. Как сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленный американский источник, чаще всего россияне поражают бронетехнику беспилотниками. Издание отмечает, что в целом Украина потеряла около 140 танков, передаваемых странами НАТО. В частности, враг поразил 30 германских танков Leopard.

