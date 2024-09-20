Стало известно, сколько добровольцев ежемесячно присоединяются к Силам обороны

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Марьян Ощановский
В ряды Сил обороны Украины через рекрутинговые центры ежемесячно присоединяются около 6,5 тысячи добровольцев, рассказал уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.
Рекрутинг в Украине работает. Фото из открытых источников
По его словам, в Украине открыто более 10 тысяч вакансий в Силах обороны, среди которых повара, ремонтники, юристы, медики и операторы БПЛА. Рекрутироваться можно в любые подразделения ВСУ, Нацгвардии, СБУ и ГНСУ.
В Минобороны сообщили, что более 17 тысяч граждан по всей Украине обратились в сеть рекрутинговых центров и получили профессиональную консультацию от гражданских рекрутеров, прошедших специальное обучение.
В министерстве также отметили, что в рекрутинговых центрах и вокруг них не будут раздавать повестки, поскольку это прямо запрещено нормативными документами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мотивации и видения американских республиканцев и демократов относительно российско-украинской войны существенно не отличаются, однако одно принципиальное отличие все же есть — при Дональде Трампе политика республиканцев перестала быть прогнозируемой, заявил политолог Виталий Кулик. По словам политолога, Дональд Трамп и его окружение избавляются от людей из институциональной Республиканской партии. "Вместо этого Трамп делает ставку на людей, которые преданы ему лично, а не многолетним идеям Республиканской партии. В случае прихода Трампа к власти такие люди будут реализовывать любые его сумасшедшие идеи", — сказал он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов раскритиковал украинские фортификации, которыми из-за неправильного строительства враг продвигается к позициям ВСУ. Комбат добавил, что "врагу достаточно просто толкать в такие рвы своих зэков и контрактников, чтобы толпами бежали", пока кто-то не добежит до украинских позиций.
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