Стало известно, кому перечислят пенсии в июне и июле и кто получит большие выплаты

В марте в Украине была проведена масштабная индексация пенсий, во время которой повышение выплат коснулось более 10 млн украинцев. Об этом в эфире телемарафона заявила директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко. Но некоторым пенсионерам повышение пенсий будет проведено летом – в июне и июле, пишут "Комментарии".



Отдельным категориям пенсионеров только летом выплатят обещанные апрельские перерасчеты

Что касается июньского пересчета, то здесь говорится, что именно в июне будут выплачены пенсии задним числом работающим пенсионерам, которым перерасчет проводят с 1 апреля.

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“Пересчет работающим пенсионерам пенсий будет произведен с 1 апреля, как это предусмотрено законодательством. Однако проиндексированные выплаты они смогут получить только в июне вместе с доплатой за апрель и май”, – сказала Охрименко.

Это связано с изменением правил отчетности страхователей об уплате единого взноса обязательного пенсионного страхования с ежемесячной на ежеквартальную.

Информация за первый квартал 2023 года поступит в органы Пенсионного фонда уже во второй половине мая. Поэтому и повышенные пенсии украинцы смогут получить только в июне, — говорит чиновник. – А вот в июле 2023 года будет проведен очередной перерасчет пенсий для государственных служащих, ученых, работников органов местного самоуправления".

Пенсии должны увеличиться на 19,7%. Но сумма повышения в денежном эквиваленте для каждого украинца будет разной. Повышение пенсии зависит от уровня первоначальной суммы: чем выше пенсия, тем больше будет повышение. Поэтому государственные служащие и ученые получат разную окончательную сумму после индексации.

Напомним, "Комментарии" писали, можно ли докупить страховой стаж, – что объяснили в Пенсионном Фонде.

Шла речь на портале "Комментарии" и о том, что имеем после индексации: Шмигаль назвал размер средней пенсии в Украине.

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