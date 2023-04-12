Стало известно, кому перечислят пенсии в июне и июле и кто получит большие выплаты

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Моесеенко Валентина
В марте в Украине была проведена масштабная индексация пенсий, во время которой повышение выплат коснулось более 10 млн украинцев. Об этом в эфире телемарафона заявила директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко. Но некоторым пенсионерам повышение пенсий будет проведено летом – в июне и июле, пишут "Комментарии".
Отдельным категориям пенсионеров только летом выплатят обещанные апрельские перерасчеты
Что касается июньского пересчета, то здесь говорится, что именно в июне будут выплачены пенсии задним числом работающим пенсионерам, которым перерасчет проводят с 1 апреля.
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Это связано с изменением правил отчетности страхователей об уплате единого взноса обязательного пенсионного страхования с ежемесячной на ежеквартальную.
Пенсии должны увеличиться на 19,7%. Но сумма повышения в денежном эквиваленте для каждого украинца будет разной. Повышение пенсии зависит от уровня первоначальной суммы: чем выше пенсия, тем больше будет повышение. Поэтому государственные служащие и ученые получат разную окончательную сумму после индексации.
Напомним, "Комментарии" писали, можно ли докупить страховой стаж, – что объяснили в Пенсионном Фонде.
Шла речь на портале "Комментарии" и о том, что имеем после индексации: Шмигаль назвал размер средней пенсии в Украине.
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