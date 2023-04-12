logo

BTC/USD

30062.50

ETH/USD

1918.08

LTC/USD

92.08

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера Стало известно, кому перечислят пенсии в июне и июле и кто получит большие выплаты
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, кому перечислят пенсии в июне и июле и кто получит большие выплаты

Отдельным категориям пенсионеров только летом выплатят обещанные апрельские перерасчеты

сегодня, 20:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

В марте в Украине была проведена масштабная индексация пенсий, во время которой повышение выплат коснулось более 10 млн украинцев. Об этом в эфире телемарафона заявила директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко. Но некоторым пенсионерам повышение пенсий будет проведено летом – в июне и июле, пишут "Комментарии".

Стало известно, кому перечислят пенсии в июне и июле и кто получит большие выплаты

Отдельным категориям пенсионеров только летом выплатят обещанные апрельские перерасчеты

Что касается июньского пересчета, то здесь говорится, что именно в июне будут выплачены пенсии задним числом работающим пенсионерам, которым перерасчет проводят с 1 апреля.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


“Пересчет работающим пенсионерам пенсий будет произведен с 1 апреля, как это предусмотрено законодательством. Однако проиндексированные выплаты они смогут получить только в июне вместе с доплатой за апрель и май”, – сказала Охрименко.

Это связано с изменением правил отчетности страхователей об уплате единого взноса обязательного пенсионного страхования с ежемесячной на ежеквартальную.

Информация за первый квартал 2023 года поступит в органы Пенсионного фонда уже во второй половине мая. Поэтому и повышенные пенсии украинцы смогут получить только в июне, — говорит чиновник. – А вот в июле 2023 года будет проведен очередной перерасчет пенсий для государственных служащих, ученых, работников органов местного самоуправления".

Пенсии должны увеличиться на 19,7%. Но сумма повышения в денежном эквиваленте для каждого украинца будет разной. Повышение пенсии зависит от уровня первоначальной суммы: чем выше пенсия, тем больше будет повышение. Поэтому государственные служащие и ученые получат разную окончательную сумму после индексации.

Напомним, "Комментарии" писали, можно ли докупить страховой стаж, – что объяснили в Пенсионном Фонде.

Шла речь на портале "Комментарии" и о том, что имеем после индексации: Шмигаль назвал размер средней пенсии в Украине.

Читайте также на страницах "Комментариев" — куда лучше вкладывать деньги во время войны: мнения экспертов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!