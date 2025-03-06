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Стало известно, какие условия перемирия обсудят представители США и Украины (ОБНОВЛЕНО)

После переговоров между США и Украиной могут объявить перемирие на 6 месяцев

6 марта 2025, 20:54
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Кречмаровская Наталия

На следующей неделе представители Украины и Соединенных Штатов Америки предположительно проведут переговоры. После переговоров могут объявить длительное перемирие.

Стало известно, какие условия перемирия обсудят представители США и Украины (ОБНОВЛЕНО)

Фото портал "Комментарии"

Стало известно, что 6-месячное перемирие и основы соглашения о конце войны будут обсуждать представители США и Украины во время встречи во вторник, 11 марта. Об этом, как передает Clash Report, рассказал спецпредставитель Трампа Стив Виткофф, пишет издание "Новости. Live".

Стало известно, какие условия перемирия обсудят представители США и Украины (ОБНОВЛЕНО) - фото 2

Позже журналисты отметили, что о 6-месячном перемирии речь не шла. Произнося слово "перемирие" (ceasefire), Виткофф запнулся на первом слоге. Поэтому многие СМИ интерпретировали это слово как шесть (six).

Напомним, что специальный посланник США по Украине и России Кит Келлог, как писал портал "Комментарии", рассказал, какую задачу хочет выполнить президент США Дональд Трамп, чтобы завершить войну в Украине. Келлог выступил на Совете по международным отношениям по отношению к видению США, как может закончиться война.

По словам Келлога, президент США Дональд Трамп видит своей задачей усадить обе стороны за стол переговоров. Спецпредставитель подчеркнул, что Трамп не желает занимать чью-либо сторону.

Также Келлог прокомментировал прекращение помощи Украине. По его словам, приостановка поставок оружия Украине должна стимулировать Украину к началу переговоров по урегулированию войны. Издание отмечает, что участники панели рассмотрят три ключевых вопроса для обеспечения будущего Украины: достижения справедливого и устойчивого мира, обеспечения его долгосрочной безопасности и помощь в восстановлении и преодолении разрушений, вызванных войной.

Также отметим, что во вторник, 4 марта, стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила оказание помощи Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для восстановления Америкой военной помощи Украина должна сесть за стол переговоров. В то же время он подчеркнул, что Вашингтон, Европа и Киев не могут продолжать войну до бесконечности.



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Источник: https://t.me/novynylive/142180
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