Стало известно, какие условия перемирия обсудят представители США и Украины (ОБНОВЛЕНО)

На следующей неделе представители Украины и Соединенных Штатов Америки предположительно проведут переговоры. После переговоров могут объявить длительное перемирие.

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Стало известно, что 6-месячное перемирие и основы соглашения о конце войны будут обсуждать представители США и Украины во время встречи во вторник, 11 марта. Об этом, как передает Clash Report, рассказал спецпредставитель Трампа Стив Виткофф, пишет издание "Новости. Live".

Позже журналисты отметили, что о 6-месячном перемирии речь не шла. Произнося слово "перемирие" (ceasefire), Виткофф запнулся на первом слоге. Поэтому многие СМИ интерпретировали это слово как шесть (six).

Напомним, что специальный посланник США по Украине и России Кит Келлог, как писал портал "Комментарии", рассказал, какую задачу хочет выполнить президент США Дональд Трамп, чтобы завершить войну в Украине. Келлог выступил на Совете по международным отношениям по отношению к видению США, как может закончиться война.

По словам Келлога, президент США Дональд Трамп видит своей задачей усадить обе стороны за стол переговоров. Спецпредставитель подчеркнул, что Трамп не желает занимать чью-либо сторону.

Также Келлог прокомментировал прекращение помощи Украине. По его словам, приостановка поставок оружия Украине должна стимулировать Украину к началу переговоров по урегулированию войны. Издание отмечает, что участники панели рассмотрят три ключевых вопроса для обеспечения будущего Украины: достижения справедливого и устойчивого мира, обеспечения его долгосрочной безопасности и помощь в восстановлении и преодолении разрушений, вызванных войной.

Также отметим, что во вторник, 4 марта, стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила оказание помощи Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для восстановления Америкой военной помощи Украина должна сесть за стол переговоров. В то же время он подчеркнул, что Вашингтон, Европа и Киев не могут продолжать войну до бесконечности.