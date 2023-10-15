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США подняли третий самолет в направлении Крыма: появились новые подробности

К маневрам, проводимым Соединенными Штатами Америки, кроме двух самолетов, теперь подключился и третий – Lockheed EP-3E Aries II

сегодня, 19:59
Автор:
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Лиля Воробьева
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Соединенные Штаты в рамках НАТО применяют уже третий по счету самолет, чтобы следить за российскими оккупационными войсками на южных украинских рубежах. Америка направила туда самолет-разведчик Lockheed EP-3e Aries II.

США подняли третий самолет в направлении Крыма: появились новые подробности

Самолет-разведчик Lockheed EP-3E (фото из открытых источников)

Как информирует Крымский ветер, на портале мониторинга полетов Flightradar зафиксирован уже третий борт, отслеживающий нахождение российских оккупационных войск в южных регионах Украины. Речь идет о самолете-разведчике Lockheed EP-3e Aries II с позывным FE45.


Указано, что вылетел самолет с авиабазы Чаниа, расположенной на территории острова Крит – ориентировочно в 11:50 по киевскому времени.

После этого разведчик был замечен в румынском воздушном пространстве.

"EP-3Е является стандартным самолетом радиоэлектронной разведки большому радиусу действия авиации ВМС США", — отмечается в сообщении.

При этом 13 октября появилась информация, что Соединенные Штаты направили свои самолеты в крымском направлении. Из баз Альянса поднялись два самолета-разведчика — Boeing P-8A Poseidon и Bombardier Challenger 650, проведшие разведывательные мероприятия, находясь неподалеку от румынского побережья.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский пилот выпустил две ракеты по британскому самолету. Экипаж российского истребителя в прошлом году хотел сбить британский самолет-разведчик в акватории Черного моря, он целился двумя ракетами. Как информирует BBC, ссылаясь на трех информаторов в оборонной сфере Запада, самолет королевских ВВС RC-135 Rivet Joint, имея экипаж, 30 человек на борту, 29 сентября 2022 года имел задачу миссии наблюдения в Черном море. Он был в международном воздушном пространстве, когда к нему приблизились два истребителя РФ Су-27.



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