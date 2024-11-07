Сколько украинцев хорошо относятся к РФ: появились новые результаты опроса

Большинство украинцев, а именно 93%, выражают негативное отношение к России, тогда как только 3% имеют положительное отношение к стране-агрессору, согласно последним опросам Киевского международного института социологии, проведенным в сентябре-октябре 2024 года.

Отношение украинцев к РФ (фото из открытых источников)

Как отмечают социологи, после начала полномасштабного вторжения России в Украину отношение к России у украинцев стало преимущественно негативным и остается стабильным на этом уровне. Социологи подчеркивают, что такое ухудшение произошло именно из-за агрессивных действий России. До войны большинство украинцев имели нейтральное или положительное отношение к РФ, но изменило резкое увеличение военной агрессии.

"Важно подчеркнуть, что ухудшение отношения к России последовало агрессивным действиям самой России, а не предшествовало этому. Российские власти и пропаганда утверждают, что их агрессивные действия являются ответом на рост антироссийских настроений (хотя даже это в любом случае не может оправдывать военные) действия). Однако наши данные показывают, что украинцы сохраняли хорошее отношение к России, и только Россия своими жестокими шагами заставила украинцев пересмотреть свое отношение", — отметили социологи.

Исследование также показало, что во всех регионах Украины большинство граждан имеют негативное отношение к России: на западе 96%, а на востоке – 88%. Лишь незначительная часть населения (от 1% на западе до 5% на юге) относится к России положительно.

Относительно проживающих в России россиян отношение украинцев несколько мягче, однако негативное доминирует. Положительно к россиянам относятся только 8% украинцев, в то время как 84% – отрицательно. Это, по мнению социологов, свидетельствует об осознании ответственности как российских властей, так и простых граждан РФ за войну. В региональном разрезе от 90% жителей запада до 75% на востоке отрицательно относятся к россиянам, а доля тех, кто относится положительно, не превышает 13% (на юге и востоке).

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сколько украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно