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Штрафы за нарушение военного учета: что грозит украинцам

Зафиксированы штрафы, переданные на принудительное взыскание в исполнительную службу

сегодня, 11:47
Автор:
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Черновалова Кристина
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За первые шесть месяцев 2024 количество штрафов за нарушение правил военного учета, которые были переданы в исполнительную службу, уже превысило показатели всего предыдущего года.

Штрафы за нарушение военного учета: что грозит украинцам

Почти 12 тыс. штрафов составили ТЦК с начала года

Согласно информации платформы Опендатабот, с начала года зафиксировано 11 798 случаев передачи штрафов от центров комплектования кадров в исполнительную службу, в то время как в 2023 году таких случаев было 10 337.

Уже треть из штрафов в прошлом году – 4236 штрафов – закрыта, но 7562 все еще находятся на стадии взыскания. Не все штрафы, выписываемые центрами комплектования, преследуют цели принудительного взыскания. Часть из них является средством административного воздействия, направленным на повышение дисциплины среди призывников и подлежащих военному учету.

Штрафы за нарушение военного учета: что грозит украинцам - фото 2

“Следует понимать, что речь идет не обо всех штрафах, вынесенных ТЦК за нарушение правил военного учета, а только те, которые были переданы на принудительное взыскание в исполнительную службу. Соответственно, нарушители были внесены в Единый реестр должников. Из-за открытия подобного исполнительного производства может быть наложен арест на денежные средства и имущество должника, с помощью которых в дальнейшем погасят долг”, — говорится в Опендатаботе.

Штрафы за нарушение военного учета: что грозит украинцам - фото 3

Чтобы проверить, не наложен ли штраф, перейдите на страницу сервиса в Опендатаботе , введите свой ФИО и дату рождения.

Ранее "Комментарии" писали, что на военнообязанных граждан Украины, которые не соблюдают общие правила мобилизации, например не прибывают по вызову в ТЦК или игнорируют повестку, могут налагать штрафные санкции.



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Источник: https://opendatabot.ua/analytics/tck-fines
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