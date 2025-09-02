Шокирующее преступление: 39-летний мужчина совершил насилие над 11-летней девочкой

В городе Ирпень на Киевщине правоохранители задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии в отношении 11-летней девочки.

Насильство над ребенком

По предварительным данным, отец ребенка находился вместе со знакомым в нежилом помещении. Когда он заснул, мужчина воспользовался ситуацией и совершил противоправные действия в отношении ребенка.

О произошедшем сообщила мать, после чего полиция оперативно задержала подозреваемого. В настоящее время ему объявлено подозрение и решается вопрос о мере пресечения.

По закону ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Девочки оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

