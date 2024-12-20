Шесть посольств пострадали в Киеве: есть ли среди дипломатов жертвы

Очередной ракетный удар по Киеву, нанесенный российскими военными, нанес серьезные повреждения здания, где расположены посольства шести стран: Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Ракетный удар по Киеву повредил посольства шести стран

По его словам, в здании выбиты окна, двери, а также повреждены части потолка. В результате удара также пострадала близлежащая инфраструктура — дорогу и газопровод поблизости.

"Это варварские нападения на дипломатические учреждения, вы знаете, что это повсюду в мире пересечение всех возможных красных линий и международных правил", — сказал он.

Здание, где расположены посольства, получило серьезные повреждения, но, к счастью, среди дипломатов пострадавших нет. В настоящее время идет оценка ущерба, и коммунальные службы уже работают над ликвидацией последствий обстрела. В то же время повреждение получило и другое важное сооружение Киева — костел Святого Николая, расположенный в центре города.

Министерство иностранных дел Украины осудило обстрел и отметило грубое нарушение международного права. Георгий Тихий заявил, что атака на дипломатические учреждения является пересечением "красных линий" для любой страны мира.

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