Рупоры Кремля: ГУР опубликовали новый список пропагандистов

Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Центр противодействия дезинформации СНБО обнародовали очередной список кремлевских пропагандистов, медиаменеджеров и блоггеров, являющихся ключевыми исполнителями информационных спецопераций РФ. Новые имена уже добавлены в портал War&Sanctions.

Иллюстративное фото: ГУР МОУ

В перечне – 13 человек, причастных к распространению дезинформации и оправданию российской агрессии против Украины. Среди них:

Армен Гаспарян – один из главных идеологов кремлевской пропаганды, автор книги "Денацификация Украины", обосновывающая необходимость уничтожения украинского государства. Состоит под санкциями ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины.

Николай Тупикин и Илья Гамбашидзе – основатели группы компаний "Структура", занимающейся информационными спецоперациями. Они являются ключевыми организаторами кампании Doppelganger, направленной на дезинформацию в США и странах Латинской Америки. Находятся под санкциями США, ЕС, Великобритании и Швейцарии.

Дмитрий Сытый – директор "русского дома" в Банге (ЦАР), который используется как прикрытие для деятельности группировки "Вагнер". Занимается легализацией присутствия наемников и дезинформационных кампаний.

Александр Иванов – спикер "Вагнера" в ЦАР, ответственный за привлечение российских наемников в регион. Санкции против него ввели США, ЕС, Великобритания, Канада и Украина.

Сергей Караганов – российский политолог, публично призывавший к ядерному удару по Польше. Попал под санкции ЕС, Швейцарии, Канады, Австралии и Украины.

Павел Зарубин – ведущий пропагандистской программы "Москва. Кремль. Путин". Состоит под санкциями Украины.

Тина Канделаки — топ-менеджер "Газпром-медиа", открыто поддерживает войну против Украины. Призывала к возвращению в Украину пророссийских политиков. Состоит под санкциями США, ЕС, Канады, Австралии и Украины.

Разведка Украины отмечает: информационные атаки РФ – это не просто пропаганда, а полноценный элемент гибридной войны. Кремлевская ложь не знает границ, поэтому важно не только обличать пропагандистов, но и ограничивать их влияние на международном уровне.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что звезда российского телешоу "Вечерний Ургант" Дмитрий Хрусталев принял участие в съемках пропагандистского сюжета на военную тематику. Он возил детей из временно оккупированной украинской Макеевки Донецкой области на танковый полигон, где учил их стрелять "врагами России".