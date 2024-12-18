Рудой обвиняется в финансировании ветеранов «сво» и хранении большого количества кокаина

Сотрудники ГБР задержали руководителя комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого по подозрению в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в больших размерах, без цели сбыта (ст. 111-2 и ст. 309 УК Украины).

Иван Рудой. Фото из открытых источников

В частности, речь идет о поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются россияне, пишут в ГБР.

В ходе досудебного расследования ГБР было установлено, что возглавляемое им учреждение выдало и по указаниям которого намеренно не совершало действия по лишению лицензии по организации азартных игр в сети Интернет коммерческую структуру, бенефициарным владельцем которой являются россияне, а ее представители оказывали содействие государству-агрессору.

Решение не принималось, несмотря на многочисленные экспертизы, которые показали, что деятельность онлайн-казино угрожает национальной безопасности. В частности, данные украинских военных, клиенты казино, могли легко попасть к россиянам.

Так, во время расследования ГБР среди прочего было установлено, что человек, непосредственно контролирующий деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществлял финансирование ветеранов так называемой "сво". Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских веб-ресурсах.

Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам указанного онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени. Им доложено о подозрениях по статье пособничества государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины).

Бюро совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) средств в доход нашего государства в соответствии с нормами действующего законодательства.

Напомним, что суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

Во время обысков у руководителя КРАИЛ обнаружено и изъято наркотическое средство – кокаин в больших размерах.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в начале декабря Верховная Рада приняла закон, согласно которому КРАИЛ должен быть ликвидирован до 1 апреля 2025 года. Кабмин назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей 28 октября 2020 года.