Российские войска воспользовались замерзшей рекой Оскил, чтобы переправить часть своих сил по льду. Сейчас оккупанты пытаются усиливать свои позиции, используя небольшие плавсредства. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", майор Виктор Трегубов.

Оккупанты

"Россияне воспользовались возможностью опрокинуть часть плавсредств по льду, теперь задачей украинцев является выбивать их оттуда. Плюс, они пытаются бросать еще по самой реке, за счет малых плавсредств, но это немножко не то "счастье", которое у них снова пытаются, а они у них есть. ку вернуть", — сообщил Трегубов.

По его словам, этой весной сильного половодья на Осколе не ожидается. Трегубов добавил, что поскольку зимой выпало немного снега, река не промерзла надолго, и россияне не смогли опрокинуть гораздо больше войск. В то же время сильного подъема воды не будет, поэтому Оскол вряд ли выйдет из берегов и смоет вражеские силы, добавил спикер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне активизировались в Курской области, именно там сейчас наиболее сложная ситуация. Силы обороны покидают Курщину, сообщают осинтеры. По их информации, это было очевидно с первых дней мероприятия украинских сил, и стоял только вопрос "когда?". В частности, как указано в сообществе проекта Dnipro Osint, Украину держали райцентр, г. Судя 218 дней, это чуть меньше, чем россияне держала Херсон (254 дня).

Эксперты подчеркивают, что Силы обороны могли бы держать Курщину и дальше, но есть два фактора, которые на это повлияли — военный и политический.



