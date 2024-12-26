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Россияне планируют перенести фронт на Днепропетровщину: когда это произойдет

До границ с Днепропетровской областью у россиян осталось восемь километров

26 декабря 2024, 14:43 comments1708
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Ткачик Олеся

Российские войска планируют захватить значительную часть территории Донецкой области, включая Покровск и Константиновку, с дальнейшими планами на наступление в сторону Днепропетровщины, сообщил в эфире Радио НВ, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Россияне планируют перенести фронт на Днепропетровщину: когда это произойдет

Днепропетровская область

По словам эксперта, оккупанты еще с сентября пытаются оцепить Покровск, и сейчас они приблизились к западным окрестностям города. Основной целью противника является перерезать транспортное сообщение между Покровском и Павлоградом в Днепропетровской области.

Ступак подчеркнул, что для понимания действий врага важно смотреть не только на тактические детали, но и на их стратегические планы.

"Как по мне, цель будет достаточно велика. Это захват Константиновки и большой этой территории. Если мы откроем карту DeepState, то мы увидим, что первый левый фланг — он охватывает Покровск, пытается обойти с Запада с юга на север, потом за часовой стрелкой... И посмотреть можно наступление на Константиновку и плюс из Торецка. Поэтому думаю, что этими большими клещами они. будут пытаться охватить большой участок территории Донецкой области", – подчеркнул военный аналитик.

Эксперт обратил внимание, что до границ Днепропетровской области остается лишь 8 км. По его мнению, даже потеря пяти квадратных километров территории Днепропетровской области станет серьезным ударом для Украины, поскольку это может привести к распространению боевых действий на этот регион.

Ступак также предполагает, что в таких условиях россияне могут попытаться развивать наступление в направлении Павлограда.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , до какого срока россияне хотят выйти на границы Днепропетровской области.




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Источник: https://www.youtube.com/@radioNVua
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