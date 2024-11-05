Россия планирует нанести массированный удар по Украине: эксперт рассказал когда

Россия значительно увеличила свой ракетный потенциал и может использовать это для массовых ударов по Украине с наступлением морозов. Об этом сообщил авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире телеканала "Эспрессо".

РФ готовит зимние ракетные атаки: Украина в опасности

Как предупреждает Валерий Романенко, российская армия активно увеличивает запасы ракет, чтобы быть готова к масштабным ударам в зимний период. По его словам, всего за несколько месяцев Россия накопила около 190 ракет типа Х-101, и ежемесячно производит еще 40-50 единиц. Это значит, что сейчас у россиян может быть более 300 ракет только для ударов с воздуха, и это только верхушка айсберга.

Романенко отмечает, что кроме бомбардировщиков со стратегическими ракетами, Россия также располагает самолетами МиГ-31 со сверхмощными "Кинжалами", различными модификациями ракет "Искандер", а также военным флотом с ракетным вооружением. Другими словами, Россия создает многослойную угрозу, которая может оказаться над украинскими городами вместе с первыми морозами.

"Россияне могут ждать минусовую температуру, чтобы максимально использовать эти условия для своих ракетных атак", — отмечает эксперт.

Он добавляет, что в европейской части РФ сейчас находится до 20 самолетов ТУ-95 ТС, хотя не все они готовы к полетам. Однако около 15 самолетов способны выполнять боевые задачи, что создает серьезную угрозу.

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