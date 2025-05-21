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Россия направляют рои дронов на эти три области: чего пытаются добиться

В ГПСУ рассказали, что Россия применяет несколько типов дронов для атак и разведки в приграничных областях

21 мая 2025, 15:17
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Кравцев Сергей

С начала этого года страна-агрессор значительно усилила применение беспилотников вдоль границы с Украиной. Самая большая активность фиксируется в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Россия направляют рои дронов на эти три области: чего пытаются добиться

Дроны на фронте. Фото: из открытых источников

"Это дроны на оптоволокне, дроны FPV, сбросы с дронов. Но также пытаются активно проводить разведку с помощью разведдронов, таких как "Орланы", Zala, Supercam", – отметил Демченко.

По его словам, украинские пограничники противодействуют этим беспилотникам.

Андрей Демченко отметил, используя те имеющиеся у пограничников средства, защитники украинской границы пытаются также противодействовать беспрепятственным полетам разведдронов противника и в пределах Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Читайте также на портале "Комментарии" — с начала полномасштабного вторжения пограничники задержали почти 50 тысяч мужчин, которые пытались пересечь границу Украины незаконным способом. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко

Спикер отметил, что около 45 тысяч человек были задержаны на "зеленом" участке границы, контрольных постах и блокпостах в приграничных районах. Еще почти 4 тысяч человек пытались пересечь границу в пунктах пропуска с поддельными документами или другими незаконными методами. 

Эти показатели охватывают период действия военного положения. При этом спикер обратил внимание, что данные о тех, кто все же прорвался через границу, могут предоставить только сопредельные страны, где таких нарушителей задерживают.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне пытались прорваться через границу: какой области угрожает опасность.




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Источник: https://news.liga.net/politics/news/rossiya-primenyaet-neskolko-tipov-dronov-dlya-atak-i-razvedki-v-prigranichnyh-oblastyah-gnsu
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