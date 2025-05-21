Россия направляют рои дронов на эти три области: чего пытаются добиться

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Кравцев Сергей
С начала этого года страна-агрессор значительно усилила применение беспилотников вдоль границы с Украиной. Самая большая активность фиксируется в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Дроны на фронте. Фото: из открытых источников
По его словам, украинские пограничники противодействуют этим беспилотникам.
Андрей Демченко отметил, используя те имеющиеся у пограничников средства, защитники украинской границы пытаются также противодействовать беспрепятственным полетам разведдронов противника и в пределах Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Читайте также на портале "Комментарии" — с начала полномасштабного вторжения пограничники задержали почти 50 тысяч мужчин, которые пытались пересечь границу Украины незаконным способом. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Спикер отметил, что около 45 тысяч человек были задержаны на "зеленом" участке границы, контрольных постах и блокпостах в приграничных районах. Еще почти 4 тысяч человек пытались пересечь границу в пунктах пропуска с поддельными документами или другими незаконными методами.
Эти показатели охватывают период действия военного положения. При этом спикер обратил внимание, что данные о тех, кто все же прорвался через границу, могут предоставить только сопредельные страны, где таких нарушителей задерживают.
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