РФ возвращает влияние на газовом рынке ЕС: Politico назвало страну, помогающую Москве

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Кравцев Сергей
Турция поможет России хотя бы частично возвратиться на европейский рынок газа, что восстанавливает для Европы старые угрозы российского энергетического влияния. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".
Путин и Эрдоган. Фото: из открытых источников
В материале отмечается, что на прошлой неделе Турция объявила о том, что можно назвать "Турецкий поток-2". По словам министра энергетики страны Альпарслана Байрактара, государственная газовая монополия BOTAŞ теперь сможет экспортировать около 7-8 миллиардов кубометров природного газа через Болгарию в Центральную Европу под названием "Турецкая смесь" — смешанного газа из разных источников. Номинально на Россию будет приходиться 40% в этой смеси, но реальная судьба может быть больше.
Как отмечает Politico, российские нефтяные компании уже продают в Европу нефтепродукты из российской нефти через Турцию, Индию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Теперь Газпром пытается "отмыть" экспорт российского газа. Хотя ЕС уже запретил перевалку российского сжиженного газа, предназначенного для Азии через европейские порты, авторы статьи считают, что Европа может сделать больше.
Авторы статьи отмечают, что окончательно порвав связи с "Газпромом", Европа не погрузится в энергетический кризис. Российскую долю можно заменить поставками сжиженного газа из других регионов мира, а также потоками трубопроводного газа с насыщенных рынков Северо-Западной Европы.
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