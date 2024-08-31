РФ возвращает влияние на газовом рынке ЕС: Politico назвало страну, помогающую Москве

Турция поможет России хотя бы частично возвратиться на европейский рынок газа, что восстанавливает для Европы старые угрозы российского энергетического влияния. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Путин и Эрдоган. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что на прошлой неделе Турция объявила о том, что можно назвать "Турецкий поток-2". По словам министра энергетики страны Альпарслана Байрактара, государственная газовая монополия BOTAŞ теперь сможет экспортировать около 7-8 миллиардов кубометров природного газа через Болгарию в Центральную Европу под названием "Турецкая смесь" — смешанного газа из разных источников. Номинально на Россию будет приходиться 40% в этой смеси, но реальная судьба может быть больше.

Как отмечает Politico, российские нефтяные компании уже продают в Европу нефтепродукты из российской нефти через Турцию, Индию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Теперь Газпром пытается "отмыть" экспорт российского газа. Хотя ЕС уже запретил перевалку российского сжиженного газа, предназначенного для Азии через европейские порты, авторы статьи считают, что Европа может сделать больше.

"Российский газ все еще составляет 15% общего импорта газа в ЕС, даже обогнав поставки сжиженного газа США в Европу в этом году. Проще говоря, сейчас Европа тратит на российские энергоносители вдвое больше, чем на помощь Украине", – отмечает издание, призывая ЕС прекратить импорт российского газа через Турецкий поток

Авторы статьи отмечают, что окончательно порвав связи с "Газпромом", Европа не погрузится в энергетический кризис. Российскую долю можно заменить поставками сжиженного газа из других регионов мира, а также потоками трубопроводного газа с насыщенных рынков Северо-Западной Европы.

Турецкий поток не только способствует дальнейшему экспорту российского газа, но и подрывает европейскую диверсификацию, наполняя рынок газом со скидкой. И этот дешевый российский газ ставит под угрозу проекты внутренней добычи в Черном море, задерживая альтернативный импорт сжиженного газа через терминалы в Греции, Хорватии и Польше, что создает риск создания безвыходных активов", – отмечает издание.

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