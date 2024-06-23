РФ наращивает темпы летнего наступления: что известно о новых направлениях

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что российские войска наращивают темпы своих наступательных операций в Донецкой области, уменьшая интенсивность атак на севере Харьковской области.

Летнее наступление РФ (фото из открытых источников)

По данным отчета, российские наступательные операции в Харьковской области преследуют цель удерживать украинские силы и отвлекать их внимание, что позволяет активизироваться на других участках фронта. В результате российские войска увеличили интенсивность атак на направлении Торецк-Горловка и поддерживают относительно высокую их интенсивность, одержав несколько тактических побед.

"Российские войска вообще не проявляли активности на этом участке фронта в течение всего 2024 года, поэтому их активизация и интенсификация заслуживают внимания", — отметили аналитики.

В то же время, темп наступательных операций на севере Харьковской области резко снизился по сравнению с началом этих операций. Командование ВС России считает, что наступление на этом участке имело целью удерживать украинские силы и дефицитные материальные средства, чтобы дать возможность россиянам возобновить наступление в Донецкой области.

По данным ISW, некоторые украинские силы передислоцировали подразделения из Донецкой области на Харьковщину, что может использоваться врагом для усиления атак, особенно на направлении Торецк-Горловка. Кроме того, российские войска активно обстреливают направление Временного Яра и вокруг Авдеевки и могут еще больше усилить атаки по этим направлениям.

"Летнее наступление России, вероятно, будет сосредоточено на востоке Украины с целью растянуть ограниченные ресурсы Украины", – считают эксперты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у украинцев меняются настроения по вопросу компромисса с Россией