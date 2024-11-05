Развлекает россиян и молчит: певица из Киева неожиданно вышла на связь после исчезновения

Татьяна Овсиенко (фото из открытых источников)

Российская певица Татьяна Овсиенко, уроженка Киева, которая до сих пор публично не высказывалась по поводу военной агрессии России против Украины, возобновила концертную деятельность в РФ. После продолжительного отсутствия в публичном пространстве артистка отправилась в гастрольный тур по городам России, где, по сообщениям российских СМИ, планирует подзаработать на своих выступлениях.

СМИ также сообщают, что Овсиенко, уже давно подозреваемая в проблемах с алкоголем, теперь предпочитает работу на частных мероприятиях, за что получает гонорар в размере 295 000 гривен. Несмотря на длительную паузу в творчестве, она исполняет преимущественно старые хиты, ведь новых песен в репертуаре нет. В гастрольный тур певица поехала вместе с командой, в то же время, как указано в райдере, на ее выступлениях алкоголь не предусмотрен.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певица из Украины жестко опозорилась на всю РФ . Российская певица Наташа Королева, уроженка Киева, которая сейчас проживает в России и публично поддерживает политику Кремля, появилась в смелом платье с глубоким вырезом.

На своей странице в социальных сетях Королева поделилась соответствующим фото, которое вызвало неоднозначную реакцию, а также добавила к нему привлекшую дополнительное внимание подпись. На снимке певица позировала в платье с принтом и глубоким декольте за кулисами одного из российских шоу.

Но пользователи захейтили образ Королевой и написали много комментариев с критикой.

Также "Комментарии" писали о том, что российскому актеру вынесли приговор за наркотики в трусах. В январе 2024 года актера Анатолия Руденко, известного по ролям в сериалах "Каменская", "Две судьбы", "Ангел-хранитель", "Возвращение Мухтара" и других, задержали в Москве. Во время обыска у него под нижним бельем был найден пластиковый пакет с неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как наркотическое.





