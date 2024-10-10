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Разоблачен "крот" в рядах ВСУ: он собирался скорректировать огонь по собратьям

Предателем оказался 30-летний житель Одессы, завербованный россиянами через мессенджеры

сегодня, 12:42
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Амбарцумян Анна

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала дежурного агента российских спецслужб, который мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы корректировать удары российских войск по украинским подразделениям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Разоблачен "крот" в рядах ВСУ: он собирался скорректировать огонь по собратьям

Агент РФ. ФОТО: СБУ

По данным следствия, сначала он выполнил "тестовую задачу", после чего в августе 2024 года получил указание от российских кураторов поступить на службу в ВСУ. Его основной целью была передача секретных координат для ударов по учебным центрам и подразделениям ПВО.

По имеющимся данным, оккупанты надеялись нанести огненное поражение по объектам в то время, когда там будет наибольшее сосредоточение украинских защитников. Сам предатель в момент атаки планировал скрыться за пределами воинской части, чтобы в дальнейшем продолжить корректировку огня, говорится в сообщении.

Спецслужба Украины тщательно отслеживала деятельность предателя и задержала его во время подготовки к передаче важной информации. В телефоне были обнаружены доказательства сотрудничества с врагом. Теперь ему предъявлены обвинения за госизмена, и он может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ , более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.

Кроме того, Департамент внутренней безопасности Нацполиции объявил подозрения 11 жителям Запорожской области в коллаборационной деятельности . Оперативники собрали доказательства, указывающие на их сотрудничество с оккупационными властями во временно захваченном Мелитополе.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-shche-odnoho-krota-rosiiskykh-spetssluzhb-u-zsu-vin-khotiv-skoryhuvaty-vohon-po-svoiemu-pidrozdilu
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