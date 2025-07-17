Разница поражает: какую зарплату получают учителя в Украине и Европе

Разница в средней зарплате учителей в Украине и Европе поражает. Украинские специалисты получают в разы меньшую заработную плату по сравнению с Польшей, где зарплаты самые низкие среди стран Европы.

Зарплата. Фото портал "Комментарии"

В Украине, по данным Государственной службы статистики, средняя зарплата учителя составляет около 14 200 грн. в месяц, пишет издание "Новости.LIVE". В евро это около 290 евро. Зарплата состоит из должностного оклада, надбавок за выслугу лет и престижности труда и других доплат. Так, как пишет издание, окончательно сумма может колебаться в зависимости от стажа, категории и места работы конкретного учителя.

В большинстве стран Европы зарплаты учителей меняются из года в год. Кроме экономических факторов уровень оплаты труда зависит от образования и квалификации учителя, его опыта, а также от типа и места расположения учебного заведения.

Так, по данным издания, самые большие зарплаты в Швейцарии — 6 200 евро и Люксембурге — 6 000 евро. Самая низкая — в Польше — 1 200 евро. Отметим, разница между зарплатой учителей в Украине и Польше — более чем в 4 раза. Фактически это пропасть.

Издание отмечает, что каждая страна Европы выделяет определенную долю (в среднем 4,9%) своего валового внутреннего продукта (ВВП) на образовательные учреждения всех уровней, от начального до высшего образования.

Меньше всего выделяют Греция, Литва и Ирландия — 3%, а больше всего Норвегия, Швеция и Дания — около 6-7%.

Напомним: портал "Комментарии" писал, о самых высоких зарплатах в США в 2025 году — в каких штатах Америки платят более 50 долларов в час.



