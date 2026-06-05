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Работников каких профессии никогда не сможет заменить искусственный интеллект

Искусственный интеллект назвал профессии, которые не сможет заменить

5 июня 2026, 19:28
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Кречмаровская Наталия

Искусственный интеллект быстро меняет рынок труда, автоматизируя рутинные задачи во многих областях. Однако некоторые профессии остаются недосягаемыми для полной замены. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта какие профессии ему не удастся заменить.

Работников каких профессии никогда не сможет заменить искусственный интеллект

Работа. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT определяет среди профессий, которые вряд ли полностью заменит ИИ, следующие группы:

Прежде всего, это медицинские и социальные профессии. Врач, медсестра, психолог или социальный работник работают не только с информацией, но и с эмоциями, доверием и сложными жизненными ситуациями.

Вторая категория – педагоги и наставники. Образование включает в себя мотивацию, воспитание и индивидуальный подход. ИИ может быть помощником, но не способен полностью заменить человеческий авторитет и живое взаимодействие.

Третья группа – рабочие специальности. Электрики, сантехники, механики или строители работают в изменяющихся условиях, где требуется физическая адаптивность и практическое мышление. Отдельно следует упомянуть профессии, связанные с лидерством, кризисными решениями и переговорами. Политика, дипломатия, управление или военное командование базируются на ответственности и ценностном выборе.

Чат-бот Gemini считает, что первая категория "незаменимых" – это профессии, базирующиеся на глубоком психологическом взаимодействии. Врачи, психотерапевты, учителя и социальные работники не просто передают информацию или выполняют протоколы, они создают доверие и эмоциональную связь. ИИ может точно диагностировать болезнь на основе симптомов, но она не способна проявить сочувствие или успокоить пациента в критический момент. Вторая группа – это креативные и управленческие сферы. Стратегические топ-менеджеры и изобретатели оперируют контекстами, которые не описываются существующими базами данных. ИИ создает комбинации из уже известного, в то время как человек способен на настоящий прорыв. Наконец, представители сложных ручных профессий, таких как реставраторы или хирурги, сочетают уникальные физические навыки с мгновенной адаптацией к ситуации.

Чат-бот Deepseek рассказал, что на устойчивость профессии влияет несколько ключевых факторов. Во-первых, это работа "руками" в непредсказуемой среде, выполняемой сантехниками, электриками или хирургами. Во-вторых, высокий уровень межличностного взаимодействия и эмоционального интеллекта, критичный для психологов, учителей или медсестер. И в-третьих, необходимость принимать этические, ответственные решения, являющиеся прерогативой руководителей и юристов. Аргументы в пользу этого очевидны. ИИ, как бы досконально он ни имитировал язык, не может почувствовать боль пациента или поддержать студента в сложной ситуации. Пока алгоритмы работают с данными и шаблонами, жизнь каждый день преподносит задачи, требующие нестандартного мышления и физического присутствия. Поэтому неудивительно, что в сферах строительства, транспорта и образования люди чувствуют себя наиболее защищенными, ведь 47% гостинично-ресторанного бизнеса не видят угрозы со стороны ИИ.

В заключении: искусственный интеллект все активнее берет на себя рутинные функции, но предел его возможностей проходит там, где начинаются человеческие эмоции, ответственность и сложное взаимодействие с миром. Профессии, требующие сострадания, нравственного выбора, творческого мышления и адаптации к непредсказуемым обстоятельствам, будут оставаться за людьми. Речь идет не только о врачах, учителях или психологах, но и о мастерах, управленцах и специалистах, работающих в реальной среде и принимающих решение под давлением.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие профессии исчезнут в Украине в 20277 году.



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