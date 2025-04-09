Работать придется дольше: правительство предлагает трудоустраивать людей старшего возраста

В Министерстве социальной политики работают над созданием условий для активного долголетия. Как пояснили в министерстве, речь идет о поддержке людей старшего возраста, которые хотят и могут работать.

Люди старшего возраста. Иллюстративное фото

Министр социальной политики Оксана Жолнович убеждена, что в Украине следует изменить культуру восприятия старшего возраста.

"Ведь такие люди имеют опыт, пользуясь которым, они могут внести существенный экономический вклад. Наша задача — помочь людям старшего возраста по их желанию как можно дольше оставаться на рынке труда", — объяснила Жолнович.

Отмечается, что в рамках реализации Стратегии демографического развития до 2040 года Минсоцполитики работает над поддержкой людей старшего возраста через:

- создание условий для работодателей для работодателей таких сотрудников;

- внедрение обучающих программ;

- услуги по уходу и поддержанному проживанию для тех, кто в этом нуждается, в частности, людей с инвалидностью и ВПЛ старшего возраста.

Сообщается, что будет введено определенное поощрение для работодателей, чтобы они трудоустраивали людей старшего возраста. Как пояснила Оксана Жолнович, рассматривается вариант уменьшения налоговой нагрузки для работодателей, имеющих в штате работников старшего возраста.

"Речь идет о частичном освобождении от уплаты ЕСВ и снижении НДФЛ. Также важной составляющей является переквалификация, чтобы работники старшего возраста могли овладеть новыми навыками и оставаться конкурентоспособными", — пояснили инициативу в министерстве.

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