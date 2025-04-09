Работать придется дольше: правительство предлагает трудоустраивать людей старшего возраста

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Кречмаровская Наталия
В Министерстве социальной политики работают над созданием условий для активного долголетия. Как пояснили в министерстве, речь идет о поддержке людей старшего возраста, которые хотят и могут работать.
Люди старшего возраста. Иллюстративное фото
Министр социальной политики Оксана Жолнович убеждена, что в Украине следует изменить культуру восприятия старшего возраста.
Отмечается, что в рамках реализации Стратегии демографического развития до 2040 года Минсоцполитики работает над поддержкой людей старшего возраста через:
- создание условий для работодателей для работодателей таких сотрудников;
- внедрение обучающих программ;
- услуги по уходу и поддержанному проживанию для тех, кто в этом нуждается, в частности, людей с инвалидностью и ВПЛ старшего возраста.
Сообщается, что будет введено определенное поощрение для работодателей, чтобы они трудоустраивали людей старшего возраста. Как пояснила Оксана Жолнович, рассматривается вариант уменьшения налоговой нагрузки для работодателей, имеющих в штате работников старшего возраста.
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