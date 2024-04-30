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Черновалова Кристина
После завершения 9-го класса учащиеся сталкиваются с рядом возможностей в трудовой сфере, хотя их выбор часто ограничивается из-за отсутствия полного среднего образования и профессиональной подготовки. Ниже приведены основные направления работы и примеры вакансий, доступных выпускникам 9 классов.
Работа после 9 класса: Топ-5 вакансий для молодёжи
Многие молодые люди находят работу в сфере обслуживания, которая часто не требует высокой квалификации или длительного обучения. Примеры вакансий:
Продавец-консультант: работа в магазинах, кафе или торговых центрах.
Официант: работа в ресторанах и кафе, где основные задачи включают обслуживание посетителей.
Бариста: подготовка и подача кофе и других напитков в кофейнях.
Администратор в салоне красоты: встреча клиентов, запись на приемы, управление расписанием мастеров.
На производстве могут быть доступны начальные позиции, которые не требуют высокой специализации:
Помощник на производстве: подготовка материалов, обслуживание производственных линий и участие в сборочных процессах.
Работник склада: сортировка, упаковка товаров и подготовка их к отправке.
Строительная отрасль часто предлагает вакансии для неспециализированных рабочих:
Разнорабочий на стройке: выполнение подсобных работ, уборка территории, помощь строителям.
Помощник маляра или штукатура: подготовка инструментов и материалов, очистка рабочих поверхностей.
В этой сфере также есть начальные позиции, которые могут подойти молодым людям:
Курьер: доставка документов и небольших посылок.
Грузчик: погрузочно-разгрузочные работы на складах или в торговых точках.
В сфере информационных технологий возможности для выпускников 9 классов ограничены, но некоторые начальные позиции могут быть доступны:
Тестировщик ПО (Junior): выполнение простых задач по тестированию программного обеспечения под руководством опытных специалистов.
Помощник по работе с компьютерной техникой: поддержка пользователей, настройка и обслуживание ПК.
Эти возможности могут быть доступны для молодых людей, но важно помнить, что дальнейшее образование и профессиональное развитие значительно расширяют перспективы карьерного роста.
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