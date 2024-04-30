После завершения 9-го класса учащиеся сталкиваются с рядом возможностей в трудовой сфере, хотя их выбор часто ограничивается из-за отсутствия полного среднего образования и профессиональной подготовки. Ниже приведены основные направления работы и примеры вакансий, доступных выпускникам 9 классов.

Работа после 9 класса: Топ-5 вакансий для молодёжи

1. Сфера услуг

Многие молодые люди находят работу в сфере обслуживания, которая часто не требует высокой квалификации или длительного обучения. Примеры вакансий:

Продавец-консультант: работа в магазинах, кафе или торговых центрах.

Официант: работа в ресторанах и кафе, где основные задачи включают обслуживание посетителей.

Бариста: подготовка и подача кофе и других напитков в кофейнях.

Администратор в салоне красоты: встреча клиентов, запись на приемы, управление расписанием мастеров.

2. Производство и ремесла

На производстве могут быть доступны начальные позиции, которые не требуют высокой специализации:

Помощник на производстве: подготовка материалов, обслуживание производственных линий и участие в сборочных процессах.

Работник склада: сортировка, упаковка товаров и подготовка их к отправке.

3. Строительство

Строительная отрасль часто предлагает вакансии для неспециализированных рабочих:

Разнорабочий на стройке: выполнение подсобных работ, уборка территории, помощь строителям.

Помощник маляра или штукатура: подготовка инструментов и материалов, очистка рабочих поверхностей.

4. Транспорт и логистика

В этой сфере также есть начальные позиции, которые могут подойти молодым людям:

Курьер: доставка документов и небольших посылок.

Грузчик: погрузочно-разгрузочные работы на складах или в торговых точках.

5. IT и технологии

В сфере информационных технологий возможности для выпускников 9 классов ограничены, но некоторые начальные позиции могут быть доступны:

Тестировщик ПО (Junior): выполнение простых задач по тестированию программного обеспечения под руководством опытных специалистов.

Помощник по работе с компьютерной техникой: поддержка пользователей, настройка и обслуживание ПК.

Эти возможности могут быть доступны для молодых людей, но важно помнить, что дальнейшее образование и профессиональное развитие значительно расширяют перспективы карьерного роста.