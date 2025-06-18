Работа онлайн может стать вашей ошибкой: как не потерять деньги

Злоумышленники обещают жертве "легкие деньги" за "лайки" гостиницам на сервисах бронирования. После "первых выплат" жертве предлагают забронировать номера за собственные средства, обещая возврат с бонусом. Но в конце концов люди теряют деньги – преступники исчезают, как только получают перевод, сообщают в Госспецсвязи.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Что делать, чтобы не попасть на радар аферистов:

• отдавать предпочтение вакансиям с официальным трудоустройством;

• не доверять предложениям получить деньги бесплатно;

• не переводить средства на неизвестные счета;

• не сообщать конфиденциальные данные посторонним лицам.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в последнее время украинцы получают электронные письма от имени Государственной налоговой службы, в Центре противодействия дезинформации СНБО отмечают, что это действуют мошенники.

В сообщении злоумышленники требуют предоставить всю финансовую документацию с целью проверки. ГНС не имеет отношения к такой рассылке, отмечают в ЦПД. Кроме того, вложенные в письмах файлы имеют вирус, который активируется при открытии PDF-файла. После этого запускается программа, позволяющая злоумышленникам удаленно управлять компьютерами пользователей. Все официальные email-адреса ГНС обязательно содержат домен "tax.gov.ua" после символа "@".

Также "Комментарии" писали , что Национальный банк зафиксировал мошенническую кампанию по рассылке писем с вредными вложениями. В НБУ предупреждают, что эти вложения нельзя открывать. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.