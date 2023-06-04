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Работа мечты: космическое агентство платит 18 тысяч евро за два месяца в постели

Европейское космическое агентство предлагает 18 тысяч евро для добровольцев, лежащих два месяца в постели.

сегодня, 15:15
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Автор:

Slava Kot

Идея получать деньги и просто лежать в постели может показаться фантастической, однако Европейское космическое агентство (ESA) предложило 12 добровольцам принять участие в таком исследовании и платит за это 18 тысяч евро (700 тысяч гривен). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Daily Mail.

Работа мечты: космическое агентство платит 18 тысяч евро за два месяца в постели

Работа мечты от ESA. Фото из открытых источников

Европейское космическое агентство планирует исследовать и найти средства, которые смогут противодействовать изменениям тела находящегося в космосе человека. Для этого ESA решила провести исследования по привлечению 12 добровольцев в возрасте от 20 до 45 лет, которые должны лежать на кровати в течение 60 дней.


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Добровольцы будут принимать пищу, душ и даже будут ходить в туалет, лежа на кровати. Участники эксперимента смогут делать физические упражнения, в частности ездить на велотренажере, однако, по крайней мере, одно плечо постоянно должно прикасаться к матрацу. Кровать будет наклонена ниже горизонтали на 6 градусов таким образом, что ноги во время эксперимента будут несколько выше головы. Таким образом, кровь приливает больше к голове, а мышцы меньше используются.

Работа мечты: космическое агентство платит 18 тысяч евро за два месяца в постели - фото 2

"Исследования лежащего режима предлагают способ тестирования мер противодействия некоторым негативным аспектам жизни в космосе. Во время космических миссий тела астронавтов претерпевают разнообразные изменения из-за отсутствия гравитации – поражается все, начиная от глаз и заканчивая сердцем, а мышцы атрофируются", — объясняют в космическом агентстве.

Нынешнее исследование продлится до июля 2023 года, а новое Европейское космическое агентство обещает провести в начале 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о таинственном космическом корабле Китая, вернувшемся на Землю.

Также "Комментарии" писали, что астрономы зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/travel/article-12115571/Air-steward-reveals-passengers-never-wear-shorts-plane.html
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