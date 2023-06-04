Работа мечты: космическое агентство платит 18 тысяч евро за два месяца в постели

Идея получать деньги и просто лежать в постели может показаться фантастической, однако Европейское космическое агентство (ESA) предложило 12 добровольцам принять участие в таком исследовании и платит за это 18 тысяч евро (700 тысяч гривен). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Daily Mail.

Работа мечты от ESA. Фото из открытых источников

Европейское космическое агентство планирует исследовать и найти средства, которые смогут противодействовать изменениям тела находящегося в космосе человека. Для этого ESA решила провести исследования по привлечению 12 добровольцев в возрасте от 20 до 45 лет, которые должны лежать на кровати в течение 60 дней.

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Добровольцы будут принимать пищу, душ и даже будут ходить в туалет, лежа на кровати. Участники эксперимента смогут делать физические упражнения, в частности ездить на велотренажере, однако, по крайней мере, одно плечо постоянно должно прикасаться к матрацу. Кровать будет наклонена ниже горизонтали на 6 градусов таким образом, что ноги во время эксперимента будут несколько выше головы. Таким образом, кровь приливает больше к голове, а мышцы меньше используются.





"Исследования лежащего режима предлагают способ тестирования мер противодействия некоторым негативным аспектам жизни в космосе. Во время космических миссий тела астронавтов претерпевают разнообразные изменения из-за отсутствия гравитации – поражается все, начиная от глаз и заканчивая сердцем, а мышцы атрофируются", — объясняют в космическом агентстве.

Нынешнее исследование продлится до июля 2023 года, а новое Европейское космическое агентство обещает провести в начале 2024 года.

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