Работа мечты для любителей кошек: вакансия, в которой предлагают 3615 гривен в час

В престижном районе Лондона Ковент-Гарден появилась вакансия на должность сиделкой для кошки с почасовой оплатой в 65 фунтов стерлингов (3615 гривен). Помимо высокой оплаты, вакансия няни для кошки также имеет некоторые необычные ежедневные обязанности.

Британская короткошерстная кошка. Фото из открытых источников

Рекрутер Фелисити Эбботт на своей странице в TikTok рассказала об объявлении о работе, которое появилось на популярном сайте Guardian Jobs.

"Это самое забавное объявление о работе, которое я когда-либо видела. Это объявление о работе сиделкой за кошкой в Лондоне за 65 фунтов стерлингов в час, неполный или полный рабочий день. Клиент — британская короткошерстная кошка, так что вы будете ухаживать за этой кошкой", — рассказывает.

Помимо значительной зарплаты в вакансии также указаны несколько важных требований, которые должны соблюдаться няней для кошки. В частности, в объявлении указано, что необходимо постоянное внимание для кошки и ежедневное кормление пищей и молоком, несмотря на то, что ветеринары предупреждают, что у многих кошек непереносимость лактозы. Кроме того, для кошки нужно каждую пятницу включать классическую музыку и раз в месяц посещать магазин Harrods, чтобы покупать новые игрушки для домашнего питомца.

Видео Эбботт в TikTok приобрело бешеную популярность, а британцы заявили, что с радостью бы устроились на такую работу ухода за животным.

"Я бы работал на кота даже за 45 фунтов в час, а не говоря уже о 65!", – пишет один пользователь.

Другой отмечает, что большинство объявлений об уходе за животными имеют ставку менее 6 фунтов. В то время как еще один заявил, что с радостью стал бы дворецким для этой кошки.

Объявление должно было быть активным до июня, однако его уже убрали с сайта. Кто получил эту работу мечты, неизвестно.

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