Прорыв границы россиянами в важной приграничной области: что происходит на границе

Информация, которая распространяется в сети о якобы прорыве российскими военными государственной границы в Сумской области, недостоверна.

Бои с русскими ДРГ (фото из открытых источников)

Прессслужба Сумской областной военной администрации (ОВА) официально заявила: "Сумщина: прорыв врагом государственной границы не произошло".

Силы безопасности и обороны Украины подтвердили, что слухи о прорыве границы у населенных пунктов Журавка и Проходы не соответствуют действительности. Несмотря на сложную ситуацию на границе, она остается стабильной, а украинские военные надежно держат рубежи и готовы к отпору врагу.

За последний месяц зафиксировано несколько попыток вражеских диверсионно-разведывательных групп проникнуть на территорию Сумской области. Однако все эти ДРГ были уничтожены украинскими военными.

Сумская ОВА отметила необходимость соблюдения информационной гигиены, призывая проверять информацию и доверять только официальным источникам: Министерству обороны Украины, Генеральному штабу ВСУ и областной военной администрации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне пытаются зайти на территорию трех областей Украины. Российские войска пытаются проникнуть на территорию Сумской, Харьковской и Черниговской областей Украины. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время телемарафона "Единые новости". По его словам, вражеские диверсионно-разведывательные группы предпринимают попытки прорыва в этих направлениях.

Он подчеркнул, что главной задачей украинских военных является оперативное выявление таких групп и нанесение по ним ударов, чтобы предотвратить их проникновение и закрепление на украинской территории. Кроме попыток прорыва, российские кафиры активно обстреливают приграничные территории этих областей с применением разного вида вооружения. Как сообщил спикер ГНСУ, количество обстрелов может достигать нескольких сотен в сутки.

