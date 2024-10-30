Программа "єПідтримка": новые возможности для украинских книгоиздателей

Программа "єПідтримка", объявленная Президентом Украины Владимиром Зеленским, обещает новые шансы для развития издательства и распространения украинской литературы. Этот вопрос обсудили во время встречи Первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко и Министра культуры Николая Точицкого с представителями книгоиздательской сферы.

Книги. Фото: freepik

Инициативы для возобновления книгоиздания

Юлия Свириденко акцентировала, что книгоиздательская отрасль понесла значительные потери из-за войны. Уничтожение типографий, потери мощностей и ограниченный доступ к финансированию стали серьезными вызовами. Отмечено, что действует программа "Национальный Кэшбэк", позволяющая получить до 10% компенсации на украинские книги. Кроме того, в декабре украинцы получат тысячу гривен социальной поддержки, которые можно будет потратить на книги, коммунальные услуги или донаты для ВСУ.

Сертификаты на книги для молодежи

Николай Точицкий также анонсировал, что украинцы, достигшие 18 лет, получат сертификаты на покупку книг на сумму 900 гривен. Закон, подписанный Президентом 17 мая, включает также субсидии для магазинов, компенсирующих арендные расходы.

Эффект от предыдущих программ

Представители книгоиздательской отрасли подчеркнули, что предыдущая программа "єПідтримка", внедренная в 2021 году, уже продемонстрировала положительное влияние на индустрию. С декабря 2021 по февраль 2022 украинцы потратили 1,2 миллиарда гривен на книги, что существенно повысило спрос на украинскую продукцию. Главный редактор Издательства "Фолио" Александр Красовицкий отметил, что программа стала ключевым фактором для выживания издательств во времена кризиса.