Программа "єПідтримка": новые возможности для украинских книгоиздателей

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Амбарцумян Анна
Программа "єПідтримка", объявленная Президентом Украины Владимиром Зеленским, обещает новые шансы для развития издательства и распространения украинской литературы. Этот вопрос обсудили во время встречи Первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко и Министра культуры Николая Точицкого с представителями книгоиздательской сферы.
Книги. Фото: freepik
Представители книгоиздательской отрасли подчеркнули, что предыдущая программа "єПідтримка", внедренная в 2021 году, уже продемонстрировала положительное влияние на индустрию. С декабря 2021 по февраль 2022 украинцы потратили 1,2 миллиарда гривен на книги, что существенно повысило спрос на украинскую продукцию. Главный редактор Издательства "Фолио" Александр Красовицкий отметил, что программа стала ключевым фактором для выживания издательств во времена кризиса.
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