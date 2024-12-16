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Придется ли украинцам работать на Рождество и Новый год: детали

В связи с особенностями трудового законодательства во время военного положения, украинцы в этом году будут работать в дни традиционных зимних праздников

сегодня, 11:26
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Черновалова Кристина

Украинцы снова встречают зимние праздники в условиях военного положения, и это снова влияет на привычный ход вещей. В этом году 25 декабря, 31 декабря и 1 января остаются рабочими днями. Католическое Рождество, канун Нового года и сам Новый год, ранее ассоциировавшиеся с выходными, теперь стали обычными буднями.

Придется ли украинцам работать на Рождество и Новый год: детали

Почему Рождество и Новый год стали рабочими днями в Украине

Из-за военного положения в Украине не действует статья 73 Кодекса законов о труде, определяющая праздничные и нерабочие дни. В результате даты, традиционно выходные, становятся обычными рабочими днями. На работе все как обычно – без сокращенных графиков или дополнительной оплаты. И хотя это уже не в первый раз, когда праздники превращаются в будни, для многих это остается необычным.

Для работников это означает, что планировать праздничный ужин или встречу с родными придется после работы или перенести на выходной. Никакой дополнительной оплаты или выходных работодатель предоставлять не обязан. Впрочем, некоторые компании идут навстречу своим работникам, позволяя брать отгулы или сокращая график.

Несмотря на все, украинцы не теряют духа зимних праздников. Многие пытаются создать праздничную атмосферу даже на работе – приносят вкусности, обмениваются символическими подарками или устраивают небольшие корпоративные посиделки после завершения рабочего дня. А дома традиции остаются незыблемыми: праздничные столы, семейные собрания и уют – хоть и не в полном объеме, но находят свое место.

Ранее "Комментарии" писали, что Папа Римский Франциск призвал прекратить боевые действия во всем мире к праздникам Рождества. В своей речи, произнесенной из окна Апостольского дворца в Ватикане, он обратился к международному сообществу и лидерам государств с просьбой подарить людям мир в это особое время.



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