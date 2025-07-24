Помогает ли красивая внешность найти работу: новое исследование дает ответ

Несмотря на убеждение, что при найме важны только квалификация и опыт, новое научное исследование выявило интересные нюансы: внешность, харизма и даже стиль одежды могут иметь большее значение, чем мы готовы признавать.

Как красота человека влияет на поиск работы. Фото из открытых источников

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Archives of Sexual Behavior, люди склонны считать, что в профессиональной и личной жизни важнее дружелюбие, энергия и умение общаться, чем физическая красота. Однако то, что мы декларируем, не всегда соответствует реальным поступкам.

Исследователи обратились к концепции эротического капитала, предложенной социологиней Кэтрин Хаким. Это понятие объединяет пять элементов, вместе формирующих общую привлекательность человека:

— красота (гармонические черты лица, чистая кожа, пропорциональное тело);

— социальная привлекательность (дружелюбие, открытость, эмпатия);

— сексуальная привлекательность (харизма, уверенность, речь тела);

— жизнеспособность (оптимизм, юмор, энергичность);

— социальная презентация (стиль, одежда, макияж, аксессуары).

Авторы исследования решили выяснить, насколько эти черты влияют на первое впечатление о человеке в трех ситуациях: во время личной встречи, на собеседовании и оценке коллеги на работе.

В исследовании приняли участие 471 человек из Польши, среди которых было 344 женщины и 127 мужчин. Почти треть имела опыт проведения собеседований, а более половины оценивали коллег или подчиненных. Их попросили представить три типовых ситуации и определить, какие черты они считают важнейшими.

В результате во всех трех ситуациях высокие оценки получили социальные черты: доброжелательность, энергичность, оптимизм и умение презентовать себя. Физическая красота и сексуальная привлекательность оказались на последних позициях. Несмотря на эти ответы, ученые обращают внимание на одно важное обстоятельство, что люди часто отвечают так, как нужно, а не так, как есть на самом деле. Особенно в контексте трудоустройства, где социальное давление побуждает обесценивать роль внешности, чтобы не выглядеть пристрастным.

Научная литература давно указывает на обратное. Физически привлекательные люди имеют больше шансов быть нанятым, чаще получают повышение и даже лучшую зарплату. И это вне зависимости от реальных навыков. В исследовании выявились четкие гендерные отличия. Мужчины больше ценили сексуальную привлекательность, а женщины – социальную теплоту, живость и способность к презентации. Младшие респонденты чаще обращали внимание на внешность, а старшие на энергичность и харизму.

Авторы отмечают, что хотя опрос выявляет заявленные идеалы, реальные решения могут быть подсознательно пристрастны. Даже если мы уверены, что главное это опыт и умение, бессознательные сигналы могут играть большую роль, чем кажется.

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