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"Политэксперта" проектов Медведчука доставили в Украину: чем он занимался в РФ и ЕС

Задержанный находится в одном из Киевских СИЗО

сегодня, 17:38
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Кречмаровская Наталия

На территории ЕС СБУ совместно со Службой внешней разведки Украины и правоохранительными органами Польши задержали прокремлевского политэксперта. Для его задержания была проведена многоходовая международная спецоперация.

"Политэксперта" проектов Медведчука доставили в Украину: чем он занимался в РФ и ЕС

Фото СБУ

В СБУ подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения впервые в Украину по запросу Службы безопасности передали российского агента, работавшего в информационной сфере против нашего государства.

Российский агент, как отметили в СБУ, был задержан в Польше, а сейчас находится в одном из киевских СИЗО.

"Фигурантом дела является "политический эксперт" по медийному пулу подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука", — уточнили в Службе безопасности.

Отмечается, что злоумышленник был завербован и работал одновременно на две спецслужбы России: ФСБ и внешнюю разведку. Фигурант, выполняя указание вражеской стороны, занимался дискредитацией Украины на международной арене. Своей деятельностью пытался расшатать внутреннюю ситуацию в странах-партнерах Украины.

В СБУ рассказали о деятельности "политэксперта". Так, в 2022 году он уехал в РФ, впоследствии там стал одним из ключевых идеологов кремлевских медийных проектов "Другая Украина" и "Голос Европы" (Voice of Europe). Часто навещал злоумышленник и ток-шоу Владимира Соловьева в качестве гостя.

"Только в течение 2023 года он 35 раз участвовал в прямых эфирах кремлевского пропагандиста, где оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял фейки о ситуации в Украине", — рассказали о его деятельности в СБУ.

Отличился фигурант и на территории ЕС – там организовывал уличные акции против международной поддержки Украины. А в своем Telegram-канале регулярно публиковал чат-боты российских спецслужб, собирающих разведданные о Силах обороны. Фигурант призвал к подготовке заказных терактов в Украине.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников и коллаборационная деятельность).

Расследование по делу продолжается.

В СБУ не указали имя и фамилию задержанного, однако, как стало известно порталу "Комментарии", речь может идти о Кирилле Молчанове.

Напомним, портал "Комментарии" писал об активизации усилий россиян по дестабилизации ситуации в Украине.




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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-szr-ta-pravookhoronni-orhany-polshchi-zatrymaly-u-yes-politeksperta-iz-pulu-medvedchuka
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