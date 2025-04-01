"Политэксперта" проектов Медведчука доставили в Украину: чем он занимался в РФ и ЕС

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Кречмаровская Наталия
На территории ЕС СБУ совместно со Службой внешней разведки Украины и правоохранительными органами Польши задержали прокремлевского политэксперта. Для его задержания была проведена многоходовая международная спецоперация.
Фото СБУ
В СБУ подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения впервые в Украину по запросу Службы безопасности передали российского агента, работавшего в информационной сфере против нашего государства.
Российский агент, как отметили в СБУ, был задержан в Польше, а сейчас находится в одном из киевских СИЗО.
Отмечается, что злоумышленник был завербован и работал одновременно на две спецслужбы России: ФСБ и внешнюю разведку. Фигурант, выполняя указание вражеской стороны, занимался дискредитацией Украины на международной арене. Своей деятельностью пытался расшатать внутреннюю ситуацию в странах-партнерах Украины.
В СБУ рассказали о деятельности "политэксперта". Так, в 2022 году он уехал в РФ, впоследствии там стал одним из ключевых идеологов кремлевских медийных проектов "Другая Украина" и "Голос Европы" (Voice of Europe). Часто навещал злоумышленник и ток-шоу Владимира Соловьева в качестве гостя.
Отличился фигурант и на территории ЕС – там организовывал уличные акции против международной поддержки Украины. А в своем Telegram-канале регулярно публиковал чат-боты российских спецслужб, собирающих разведданные о Силах обороны. Фигурант призвал к подготовке заказных терактов в Украине.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников и коллаборационная деятельность).
Расследование по делу продолжается.
В СБУ не указали имя и фамилию задержанного, однако, как стало известно порталу "Комментарии", речь может идти о Кирилле Молчанове.
Напомним, портал "Комментарии" писал об активизации усилий россиян по дестабилизации ситуации в Украине.
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