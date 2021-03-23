Почему украинским заробитчанам могут запретить въезд в страны ЕС — консул

Украинцы, желающие заполучить рабочее место в другой стране, должны придерживаться некоторых основных правил. Важные советы для соотечественников-заробитчан прозвучали от генконсула Украины в Люблине Василия Павлюка, сообщает "Украина 24".



Заробитчанам следует придерживаться трех правил. Фото: Рress-center

Всего, по мнению дипломата, существует три главных правила для человека, устраивающегося на работу за границей.

Первое — наличие соответствующего приглашения. Василий Павлюк объяснил этот момент на примере Польши, где подобные документы выдаются администрацией соответствующего воеводства. При этом генеральный консул подчеркнул, что полученное приглашение следует проверить. Или же изначально изучить человека, помогающего заполучить желаемый документ.

По словам Павлюка, в Украине существует немало мошенников, которые распространяют фальшивые приглашения на работу. Сотрудники на границе "заворачивают" лиц с подобными документами, выписывают им штрафы. После депортации на Родину такие люди лишаются права на въезд в страны Европейского Союза на различный строк — зачастую от 3 до 5 лет.

Второе правило — понимание чужих законов. Как говорит Василий Павлюк, каждый уважающий себя человек, ищущий работу за границу, должен изучить законодательство страны, в которой собирается жить. Зачастую требования как к гражданам, так и к приезжим значительно отличаются от имеющихся в Украине.

Третий важный момент в подготовке к работе за границей — наличие страховки. Генконсул напоминает, что от несчастных случаев уберечься вовсе невозможно. Но куда хуже будет ситуация, когда за, к примеру, перелом руки или ноги заплатит не страховая компания, а сам заробитчанин.

Выполнение подобных простых правил может значительно облегчить жизнь работающим в других странах украинцам, считает Василий Павлюк.

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