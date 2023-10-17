Пенсионный возраст: когда можно выйти на пенсию в Украине, какой нужен стаж

Рано или поздно у каждого украинца возникает вопрос, во сколько лет и при каких условиях можно выйти на пенсию в нашей стране. Мы расскажем, в каком возрасте идут на пенсию в Украине, какой для этого должен быть трудовой стаж, а также рассмотрим пенсионный возраст в разных странах мира.

Пенсионный возраст в Украине. Фото: pexels.com

В каком возрасте идут на пенсию в Украине

В Украине возраст выхода на пенсию зависит от страхового стажа. С 2023 года действуют следующие критерии:

- Мужчины и женщины могут выйти на пенсию в возрасте 60 лет при наличии страхового стажа не менее 30 лет.

- Если страховой стаж составляет от 20 до 30 лет, выход на пенсию возможен в 63 года.

- Для тех, у кого стаж составляет от 15 до 20 лет, возможен выход на пенсию в 65 лет.

Отдельным категориям граждан могут назначаться пенсии до достижения 60 лет.

Сколько лет должен быть трудовой стаж для выхода на пенсию

Требования к стажу для выхода на пенсию в Украине будут увеличиваться до 2028 года. Например, для выхода на пенсию в 60 лет в 2023 году необходимо иметь от 30 лет стажа, а вот в 2028 году понадобится уже 35 лет страхового стажа.

Сколько лет стажа нужно для выхода на пенсию в 60 лет

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо:

- В 2023 году – от 30 лет стажа;

- В 2024 году – от 31 года стажа;

- В 2025 году – от 32 лет стажа;

- В 2026 году – от 33 лет стажа;

- В 2027 году – от 34 лет стажа;

- В 2028 году – от 35 лет стажа.

Сколько нужно лет стажа, чтобы выйти на пенсию в 63 года

Для выхода на пенсию в 63 года необходимо:

- В 2023 году – от 20 до 30 лет стажа;

- В 2024 году – от 21 до 31 года стажа;

- В 2025 году – от 22 до 32 лет стажа;

- В 2026 году – от 23 до 33 лет стажа;

- В 2027 году – от 24 до 34 лет стажа;

- В 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

Какой стаж нужно иметь, чтобы выйти на пенсию в 65 лет

Для выхода на пенсию в 65 лет нужно:

- В 2023 году – от 15 до 20 лет стажа;

- В 2024 году – от 15 до 21 года стажа;

- В 2025 году – от 15 до 22 лет стажа;

- В 2026 году – от 15 до 23 лет стажа;

- В 2027 году – от 15 до 24 лет стажа;

- В 2028 году – от 15 до 25 лет стажа.

Как узнать свой страховой стаж

От количества лет стажа зависит, в каком возрасте вы сможете выйти на пенсию. Как указали в Пенсионном фонде Украины, осуществить проверку вашего страхового стажа можно на Пенсионном портале. На портале в вашем личном кабинете слева вы легко найдете раздел под названием "Мой страховой стаж", где вы сможете просмотреть подробную информацию о своем страховом стаже и уплаченных взносах.

Кто может выйти на пенсию в 55 лет

Выйти на пенсию в 55 лет можно, имея стаж на работах с вредными и тяжелыми условиями труда (по Списку №2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденным Кабинетом министров Украины).

- Для мужчин это возможно со страховым стажем от 29 до 30 лет, при условии, что они отработали на таких работах не менее 12 лет и 6 месяцев.

- Для женщин выход на пенсию в 55 лет доступен со страховым стажем от 24 до 25 лет, если они имеют стаж работы на указанных профессиях не менее 10 лет.

Если работнику не хватает стажа на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, но он имеет не менее половины необходимого стажа на них, то возможно назначение пенсии на льготных условиях с уменьшением пенсионного возраста. Мужчинам уменьшается пенсионный возраст на 1 год за каждые 2 года и 6 месяцев такой работы.

Пенсионный возраст в разных странах мира

В Китае один из самых низких возрастных порогов для выхода на пенсию. Мужчины могут выходить на пенсию в возрасте 60 лет, "белые воротнички" — в 55 лет, а женщины, работающие на заводах, могут выйти на пенсию в возрасте 50 лет.

Средний пенсионный возраст для мужчин в ЕС составляет 64,3 лет, а для женщин — 63,5 лет. В большинстве европейских стран пенсионный возраст — 65 лет и выше. Греция, Италия, Люксембург и Словения имеют самый низкий пенсионный возраст среди стран-членов ЕС — 62 года как для мужчин, так и для женщин.

В США отсутствует всеобщий возраст выхода на пенсию. Он определяется на основе даты рождения и профессии. Например, военные и полицейские могут выйти на пенсию после 20 лет работы при определенных условиях. В общем, в США большинство граждан выходят на пенсию в возрасте от 65 до 67 лет.