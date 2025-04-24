Опасные вещества в таблетках для похудения: в Украине действовала масштабная международная схема

В Украине продавали таблетки для похудения с психотропными веществами. В Офисе Генерального прокурора отметили, что незаконная схема действовала в Украине и Молдове.

Таблетки для похудения с психотропами. Фото Хмельницкая областная прокуратура

О подозрении по фактам создания, руководства преступной организацией и участия в ней, а также незаконного приобретения, хранения, перевозки и сбыта психотропного вещества (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 УК Украины) в Украине сообщили девяти лицам. Прокуратура Республики Молдова сообщила о подозрении еще двум гражданам страны, входившим в группировку.

Относительно обстоятельств правонарушения, в Офисе Генпрокурора отметили, что создала и возглавила преступную организацию хмельничанка в апреле 2024 года. К противоправной деятельности женщина привлекла двух знакомых из Молдовы. По данным Офиса, в Молдове женщины закупали "товар" и доставляли к украинской границе.

"Другие участники — жители Хмельницкого, Киева, Ровно, Черновцов и Винницы — обеспечивали переправку запрещенных веществ на территорию Украины и их реализацию среди населения. Правоохранители зафиксировали 13 фактов совершения членами преступной организации тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений", — говорится в сообщении Офиса.

В ходе следствия провели обыски на территории Хмельницкой, Черновицкой, Ровенской, Винницкой областей и Киева. В ходе мероприятия было изъято более 150 тысяч таблеток для похудения с содержанием сибутрамина, а также автомобили, телефоны, ноутбуки и записи.

"Организатору и трем ее сообщникам избраны безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей, остальные участники находятся под домашним арестом", — уточнили в Офисе Генпрокурора.









Напомним, что в 2024 году в Киеве, как писал портал "Комментарии", продавали таблетки с "сюрпризом".