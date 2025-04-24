logo

BTC/USD

92517.30

ETH/USD

1752.32

LTC/USD

81.57

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

47.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера Опасные вещества в таблетках для похудения: в Украине действовала масштабная международная схема
commentss НОВОСТИ Все новости

Опасные вещества в таблетках для похудения: в Украине действовала масштабная международная схема

Злоумышленники переправляли опасные таблетки из Молдовы

сегодня, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине продавали таблетки для похудения с психотропными веществами. В Офисе Генерального прокурора отметили, что незаконная схема действовала в Украине и Молдове.

Опасные вещества в таблетках для похудения: в Украине действовала масштабная международная схема

Таблетки для похудения с психотропами. Фото Хмельницкая областная прокуратура

О подозрении по фактам создания, руководства преступной организацией и участия в ней, а также незаконного приобретения, хранения, перевозки и сбыта психотропного вещества (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 УК Украины) в Украине сообщили девяти лицам. Прокуратура Республики Молдова сообщила о подозрении еще двум гражданам страны, входившим в группировку.

Относительно обстоятельств правонарушения, в Офисе Генпрокурора отметили, что создала и возглавила преступную организацию хмельничанка в апреле 2024 года. К противоправной деятельности женщина привлекла двух знакомых из Молдовы. По данным Офиса, в Молдове женщины закупали "товар" и доставляли к украинской границе.

"Другие участники — жители Хмельницкого, Киева, Ровно, Черновцов и Винницы — обеспечивали переправку запрещенных веществ на территорию Украины и их реализацию среди населения. Правоохранители зафиксировали 13 фактов совершения членами преступной организации тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений", — говорится в сообщении Офиса.

В ходе следствия провели обыски на территории Хмельницкой, Черновицкой, Ровенской, Винницкой областей и Киева. В ходе мероприятия было изъято более 150 тысяч таблеток для похудения с содержанием сибутрамина, а также автомобили, телефоны, ноутбуки и записи.

"Организатору и трем ее сообщникам избраны безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей, остальные участники находятся под домашним арестом", — уточнили в Офисе Генпрокурора.

Опасные вещества в таблетках для похудения: в Украине действовала масштабная международная схема - фото 2
Опасные вещества в таблетках для похудения: в Украине действовала масштабная международная схема - фото 3
Опасные вещества в таблетках для похудения: в Украине действовала масштабная международная схема - фото 4
Опасные вещества в таблетках для похудения: в Украине действовала масштабная международная схема - фото 5
Опасные вещества в таблетках для похудения: в Украине действовала масштабная международная схема - фото 6
Опасные вещества в таблетках для похудения: в Украине действовала масштабная международная схема - фото 7
Опасные вещества в таблетках для похудения: в Украине действовала масштабная международная схема - фото 8
Опасные вещества в таблетках для похудения: в Украине действовала масштабная международная схема - фото 9
Опасные вещества в таблетках для похудения: в Украине действовала масштабная международная схема - фото 10
Опасные вещества в таблетках для похудения: в Украине действовала масштабная международная схема - фото 11
Опасные вещества в таблетках для похудения: в Украине действовала масштабная международная схема - фото 12


Напомним, что в 2024 году в Киеве, как писал портал "Комментарии", продавали таблетки с "сюрпризом".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/zavdyaki-spivpraci-pravooxoronciv-ukrayini-ta-moldovi-vikrito-zlocinnu-organizaciyu-yaka-rozpovsyudzuvala-psixotropi-u-skladi-tabletok-dlya-sxudnennya
Теги:

Новости

Все новости