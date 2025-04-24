Опасные вещества в таблетках для похудения: в Украине действовала масштабная международная схема

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Кречмаровская Наталия
В Украине продавали таблетки для похудения с психотропными веществами. В Офисе Генерального прокурора отметили, что незаконная схема действовала в Украине и Молдове.
Таблетки для похудения с психотропами. Фото Хмельницкая областная прокуратура
О подозрении по фактам создания, руководства преступной организацией и участия в ней, а также незаконного приобретения, хранения, перевозки и сбыта психотропного вещества (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 УК Украины) в Украине сообщили девяти лицам. Прокуратура Республики Молдова сообщила о подозрении еще двум гражданам страны, входившим в группировку.
Относительно обстоятельств правонарушения, в Офисе Генпрокурора отметили, что создала и возглавила преступную организацию хмельничанка в апреле 2024 года. К противоправной деятельности женщина привлекла двух знакомых из Молдовы. По данным Офиса, в Молдове женщины закупали "товар" и доставляли к украинской границе.
В ходе следствия провели обыски на территории Хмельницкой, Черновицкой, Ровенской, Винницкой областей и Киева. В ходе мероприятия было изъято более 150 тысяч таблеток для похудения с содержанием сибутрамина, а также автомобили, телефоны, ноутбуки и записи.
Напомним, что в 2024 году в Киеве, как писал портал "Комментарии", продавали таблетки с "сюрпризом".
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