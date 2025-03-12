Онлайн-собеседование может провалиться из-за этих ошибок: что следует учесть

Собеседования онлайн уже стали привычными при поиске работы. Это позволяет найти работу в любом уголке мира. Однако онлайн-встреча может провалиться по распространенным причинам.

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Что следует учесть во время встречи с работодателем онлайн, рассказали на портале Work.ua. Среди типичных ошибок называют:

Выключена камера. Рекрутер может понять, что вы не заинтересованы в получении работы или имеете низкую цифровую компетентность. Следует помнить, что установление живого контакта поможет ректурету оценить вашу уверенность, открытость, профессионализм и уровень заинтересованности в мимике, жестикуляции. Даже во время непродолжительной встречи можно показать себя с лучшей стороны.

Отвлекающий фон сзади. Задний фон создает впечатление о вашей организованности, профессионализме и внимании к деталям. Аккуратный, нейтральный фон помогает рекрутеру сосредоточиться на вас, а не на хаосе позади. Если нет возможности устроить благоприятный фон, можно воспользоваться функцией размытия виртуального фона.

Технические проблемы. Перед собеседованием следует протестировать платформу. Специалисты советуют за 30 минут до собеседования проверить микрофон, наушники, уровень заряда устройств. Также следует выключить звук на телефоне и уведомление на компьютере, чтобы вызов или звон из вашего телефона не испортили собеседование.

Посторонние звуки во время онлайн-беседы могут мешать не только вам, но и рекрутеру, отвлекая от содержания разговора. Громкие голоса, шум транспорта, лай собаки или телевизор на фоне создают впечатление неорганизованности.

"Группа поддержки" за кадром. Наличие родителей, друзей за кадром, подсказывающих кандидату ответа, может произвести на рекрутера крайне негативное впечатление.

Неправильное положение камеры. Камера, направленная снизу вверх, формирует невыгодный ракурс, по которому лицо может выглядеть непропорционально. Если камера расположена слишком высоко, создается впечатление, будто вы смотрите вниз на собеседника, что может восприниматься как отстраненность или неуверенность.

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