Около половины учителей планируют покинуть свои должности: омбудсмен представила стратегию для спасения образования

Около половины украинских учителей планируют покинуть профессию. Чтобы этого избежать, необходимо повысить заработную плату педагогам и осуществить ряд важных изменений в законодательстве. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Украинскому Радио" рассказала образовательная омбудсменка Надежда Лещик.

Зарплата учителей. Фото: УНИАН

"По результатам исследования, более 40% учителей намерены покинуть профессию в течение ближайших пяти лет. Мы опросили молодых педагогов и выяснили, что основной причиной является низкая заработная плата, которая не привлекает молодежь. Второй проблемой стало большое количество бюрократических отчетов и бумаг, а также отрицательная атмосфера в коллективе, где иногда молодых специалистов не принимают. внимания", – отметила Лещик.

Омбудсмен пояснила, что для сохранения отрасли команда инициирует изменения в законодательство и активно работает над повышением зарплат учителям.

Также Лещик прокомментировала противоречивую инициативу по оставлению учеников на повторный год из-за плохих оценок. Она уточнила, что это касалось только тех учеников, у которых есть значительные пробелы в знаниях.

"Эта инициатива была вырвана из контекста. Мы действительно имеем значительные образовательные потери, но я предлагаю, чтобы государство выделило финансирование для дополнительных занятий по предметам, в частности, математике или естественным наукам, где есть наибольшие отставания. Сейчас это предложение находится на рассмотрении", – рассказала она.

Омбудсмен также обратила внимание на проблему учащихся, возвращающихся из-за границы после обучения по другой программе. Во многих странах школьная программа отстает от украинской на 1-3 года, поэтому оценки таких учащихся невозможно признать. Они часто сталкиваются с проблемой адаптации к украинской системе образования.

"Такие дети, возвращаясь в Украину, осознают, что их знания устарели на год или два, и им будет трудно присоединиться к своему классу. Поэтому инициатива оставление на повторный год касалась именно этих учеников, у которых есть значительные пробелы в обучении", – добавила. Лещик.

Портал "Комментарии" ранее писал, что министр образования и науки Украины Оксен Лисовый заявил, что для повышения зарплат педагогам нужно дополнительно 270 миллиардов гривен .