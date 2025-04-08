Оккупанты массово перебрасывают технику и живую силу на одно из направлений, и это не Донетчина

Снова возобновились перемещение военно-техники и "живой силы" оккупантов в сторону Запорожской области и отдельно новые завезенные "контрактники" в лагеря между Мариуполем и Бердянском. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Перебрасывание техники оккупантов в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

"Все предыдущие на 90 процентов отправили на север оккупированной части Запорожья. Почти в первый раз с начала войны. Потому что подавляющее большинство отправлялось в Донецкую область. Показательные изменения в планах россиян на будущее потенциальное наступление...", – отмечает Андрющенко.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что к путешествию 80-го омсбр ВС РФ "обнуляет" личный состав в мясных штурмах на островах Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию партизанского движения "АТЕШ".

С координатором движения "АТЕШ" связались российские военнослужащие из 80-й арктической бригады, которые сообщили, что командование продолжает отдавать бессмысленные приказы, пытаясь закрепиться на островах Днепра любой ценой, не жалея личного состава. Недавние штурмы снова кончились провалом.

"По сообщениям наших людей из 3-го батальона 80-й бригады, потери при последних штурмах в районе острова Голубов Лиман составляли 26 — "200" и более 20 — "300". Такие действия командования доводят солдат до отчаяния. необходимой подготовки и поддержки, погибших не вывозят, раненым не оказывают своевременной помощи, усиливающей панику среди солдат, моральный дух стремительно падает", — отмечают в "АТЕШ".



