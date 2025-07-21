Один важный вопрос, который всегда нужно задавать после собеседования

Когда мы готовимся к собеседованию, большинство сосредоточено на том, как произвести хорошее впечатление, отвечать уверенно, демонстрировать навыки и проявлять мотивацию. Но важно помнить, что собеседование работает в обе стороны. Не только вы пытаетесь "понравиться" компании, компания должна убедить вас, что она вам подходит.

Важеный вопрос на собеседовании. Фото из открытых источников

Профессор Нью-Йоркского университета бизнес-школы Стерна Сьюзи Уэлч рассказала о ключевом вопросе, который, по ее мнению, обязательно стоит задать в конце собеседования. Он не касается зарплаты или карьерных перспектив. Это вопрос о ценностях, которые компания действительно исповедует.

"Мое исследование показывает, что только около 7% взрослых четко знают свои собственные ценности. И еще меньше умеют распознавать настоящие ценности компании, а не написанные в презентации или на сайте", — говорит Уэлч.

По ее словам, большинство компаний декларируют одинаковые принципы: "инновационность", "развитие", "совершенство". Но по ее словам, это пустые лозунги. Реальные ценности видны в повседневной работе, в отношении сотрудников, в культуре коммуникации.

Чтобы понять эти подлинные принципы, Уэлч советует задать один простой, но очень показательный вопрос.

"Какой человек не должен работать в вашей компании?", — озвучила вопрос Уэлч.

По ее словам, этот вопрос обычно дезориентирует работодателя и заставляет дать более честный ответ без шаблонов и формальностей. Уэлч рассказывает, что ее студенты получали важные ответы, которые помогали им понять настоящую рабочую атмосферу.

Среди примеров ответов:

— "Человек, который не хочет отвечать на сообщения в выходные"

— "Тот, кто хочет менять роли – мы ищем узких специалистов"

— "Слишком товарищеское лицо не впишется в нашу команду"

— "Кто-то, кто любит работать самостоятельно"

Эти ответы четко дают понять, подходит ли вам эта рабочая культура или нет.

"Ответ: "Человек, который не хочет отвечать на сообщения в выходные" означает, что эта компания может утверждать, что уважает границы и благосостояние сотрудников. Но этот ответ рассказывает другую историю", — объясняет Уэлч.

По ее словам, это не обязательно неправильные ценности, однако они могут быть неправильны именно для вас.

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