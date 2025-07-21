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Один важный вопрос, который всегда нужно задавать после собеседования

Профессор назвала ключевой вопрос, который следует задать после собеседования. Он поможет понять, стоит ли соглашаться на работу.

21 июля 2025, 16:00
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Slava Kot

Когда мы готовимся к собеседованию, большинство сосредоточено на том, как произвести хорошее впечатление, отвечать уверенно, демонстрировать навыки и проявлять мотивацию. Но важно помнить, что собеседование работает в обе стороны. Не только вы пытаетесь "понравиться" компании, компания должна убедить вас, что она вам подходит.

Один важный вопрос, который всегда нужно задавать после собеседования

Важеный вопрос на собеседовании. Фото из открытых источников

Профессор Нью-Йоркского университета бизнес-школы Стерна Сьюзи Уэлч рассказала о ключевом вопросе, который, по ее мнению, обязательно стоит задать в конце собеседования. Он не касается зарплаты или карьерных перспектив. Это вопрос о ценностях, которые компания действительно исповедует.

"Мое исследование показывает, что только около 7% взрослых четко знают свои собственные ценности. И еще меньше умеют распознавать настоящие ценности компании, а не написанные в презентации или на сайте", — говорит Уэлч.

По ее словам, большинство компаний декларируют одинаковые принципы: "инновационность", "развитие", "совершенство". Но по ее словам, это пустые лозунги. Реальные ценности видны в повседневной работе, в отношении сотрудников, в культуре коммуникации.

Чтобы понять эти подлинные принципы, Уэлч советует задать один простой, но очень показательный вопрос.

"Какой человек не должен работать в вашей компании?", — озвучила вопрос Уэлч.

По ее словам, этот вопрос обычно дезориентирует работодателя и заставляет дать более честный ответ без шаблонов и формальностей. Уэлч рассказывает, что ее студенты получали важные ответы, которые помогали им понять настоящую рабочую атмосферу.

Среди примеров ответов:

  • — "Человек, который не хочет отвечать на сообщения в выходные"
  • — "Тот, кто хочет менять роли – мы ищем узких специалистов"
  • — "Слишком товарищеское лицо не впишется в нашу команду"
  • — "Кто-то, кто любит работать самостоятельно"

Эти ответы четко дают понять, подходит ли вам эта рабочая культура или нет.

"Ответ: "Человек, который не хочет отвечать на сообщения в выходные" означает, что эта компания может утверждать, что уважает границы и благосостояние сотрудников. Но этот ответ рассказывает другую историю", — объясняет Уэлч.

По ее словам, это не обязательно неправильные ценности, однако они могут быть неправильны именно для вас.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названа наиболее несчастливая работа.

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