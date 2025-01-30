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Новое преступление РФ: в результате массированного удара по Донбасу погиб мирный житель

Враг ударил по трем общинам Донбасса, есть погибшие и раненые

сегодня, 21:37
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Амбарцумян Анна

Вражеская армия продолжает террор мирного населения Донбасса. 30 января оккупанты нанесли удары по трем общинам области, используя артиллерию, авиабомбы и FPV-дроны. В результате атак погиб один гражданский, еще шестеро получили ранения. По этим фактам начато расследование военных преступлений. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Новое преступление РФ: в результате массированного удара по Донбасу погиб мирный житель

Фото: Офис генерального прокурора

По данным следствия, под огонь российских войск попала деревня Иванополья Константиновской общины. В результате артиллерийских обстрелов погиб 64-летний мужчина.

В городе Белицкое, вероятно, была сброшена авиабомба "ФАБ-500". Ранения получили две женщины 44 и 47 лет – одна из них получила минно-взрывную травму, другая получила убой.

Не обошли обстрелы и Покровск. Утром FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, травмировав 71-летнего пенсионера. Впоследствии оккупанты атаковали беспилотником эвакуационный транспорт. Ранения получили водитель и два пассажира – у всех диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные поражения.

Пострадавшие госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Тем временем украинские прокуроры тщательно фиксируют каждый факт преступлений против гражданского населения, чтобы ни один военный преступник не ушел от ответственности.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские оккупанты обстреливали регионы Днепропетровской области, граничащие с частично оккупированной Донецкой областью. Об этом 30 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ГСЧС Украины и главу Днепропетровской ОВ Сергея Лысака. Он уточнил, что в результате атаки РФ вечером 29 января в Синельниковском районе уничтожен лицей.



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Источник: https://t.me/pgo_gov_ua/28562
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