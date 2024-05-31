Новая программа для украинских студентов: стипендии и стажировки в Германии

Украинские студенты, аспиранты и научные работники получили возможность значительно расширить горизонты своего профессионального и творческого роста благодаря новой программе поддержки международного обмена House of Europe. Программа предусматривает не только предоставление стипендий для проживания, но и компенсацию расходов на проезд и медицинское страхование.



Суть программы

Программа ориентирована на молодых ученых, которые хотят провести от одного до шести месяцев в ведущих учебных заведениях Германии, работая над своими научными проектами. Для участия в программе кандидаты должны иметь украинское гражданство или вид на жительство, выданный до 24 февраля 2022 года, и быть официально зачисленными в украинские вузы или научно-исследовательские учреждения.



Финансовая поддержка

Участники программы могут рассчитывать на ежемесячные стипендии, величина которых варьируется в зависимости от академического и профессионального статуса: от 934 евро для студентов магистратуры до 2 300 евро для профессоров. Дополнительные выплаты предусмотрены для лиц с инвалидностью или хроническими заболеваниями.



Как подать заявку

Заявки принимаются через онлайн-портал DAAD, и кандидатам необходимо предоставить подробное описание исследовательского проекта, резюме и календарный план научного пребывания, а также подтверждение от немецкого научного руководителя. Все документы должны быть предоставлены в формате PDF с переводом на английский или немецкий язык.



Важные аспекты

Украинские студенты и преподаватели могут бесплатно учиться в Германии

Организаторы программы не занимаются поиском учебных заведений для кандидатов, поэтому участникам следует самостоятельно выбирать государственные или аккредитованные университеты. Планирование поездки должно быть осуществлено на период с 1 марта 2024 года по 31 января 2025 года, а окончательный срок подачи заявок — 31 мая 2025 года.

Эта инициатива открывает перед молодыми учеными Украины ворота в одни из самых престижных научных учреждений Европы, предоставляя им все необходимые ресурсы для проведения исследований на международном уровне.