Новая программа для украинских студентов: стипендии и стажировки в Германии

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Черновалова Кристина
Украинские студенты, аспиранты и научные работники получили возможность значительно расширить горизонты своего профессионального и творческого роста благодаря новой программе поддержки международного обмена House of Europe. Программа предусматривает не только предоставление стипендий для проживания, но и компенсацию расходов на проезд и медицинское страхование.
Украинские студенты и преподаватели могут бесплатно учиться в Германии
Организаторы программы не занимаются поиском учебных заведений для кандидатов, поэтому участникам следует самостоятельно выбирать государственные или аккредитованные университеты. Планирование поездки должно быть осуществлено на период с 1 марта 2024 года по 31 января 2025 года, а окончательный срок подачи заявок — 31 мая 2025 года.
Эта инициатива открывает перед молодыми учеными Украины ворота в одни из самых престижных научных учреждений Европы, предоставляя им все необходимые ресурсы для проведения исследований на международном уровне.
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