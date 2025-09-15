Неожиданный союз: Моди делает ставку на Кремль

Британское издание The Times сообщает, что Индия впервые присоединилась к масштабным военным маневрам России и Белоруссии под названием "Запад-2025". По информации источников, правительство премьер-министра Нарендры Моди направило в Восточную Европу 65 военнослужащих, участвующих в учениях, сценарии которых прямо отрабатывают конфликт со странами НАТО.

Учения «Запад-2025»

Символическое решение Дели

Участие индийского контингента в совместных маневрах с российской и белорусской армиями стало неожиданным шагом в международной политике Индии. Аналитики отмечают, что это решение демонстрирует углубление военного сотрудничества между Дели и Москвой на фоне охлаждения отношений Индии с США.



Индия обычно пыталась балансировать между Западом и Россией, но последние шаги свидетельствуют об усилении зависимости от российских оборонных технологий и сырьевых ресурсов.



Сценарий учений



Военные маневры Запад-2025 моделируют полномасштабный конфликт с НАТО. В них участвуют десятки тысяч военнослужащих России и Белоруссии, используются авиация, танки, ракетные системы и современные средства радиоэлектронной борьбы. Индийский контингент вовлечен в отработку совместных действий в составе многонациональных подразделений.



По мнению западных экспертов, такой формат учений фактически легитимизирует российский военный нарратив и создает опасный прецедент: страна, которую Запад рассматривал как партнера, теперь фактически участвует в отработке сценариев войны против Альянса.



Геополитический подтекст



Издание отмечает, что этот шаг совпал с ухудшением отношений между Индией и США. Вашингтон в последнее время жестче критикует внутреннюю политику Моди, в частности, вопросы прав человека и свободы прессы, а также усиливает сотрудничество с Китаем в сфере климата и торговли, что вызывает беспокойство в Дели.



Для России же участие Индии в учениях — важный дипломатический козырь, который Кремль использует для демонстрации того, что Москва якобы не находится в международной изоляции, а сохраняет партнеров на мировой арене.



Реакция Запада



Несмотря на то, что официальная реакция НАТО пока не прозвучала, аналитики ожидают жесткую критику со стороны США и европейских стран. Участие Индии в таких учениях может стать дополнительным фактором напряжения в отношениях Дели с Вашингтоном и Лондоном, активно поддерживающих Украину и противодействующих российской агрессии.



