Назван самый тяжелый день недели, и это не понедельник

Принято считать, что понедельник — самый тяжелый день, потому что на выходных человек расслабился и ему сложно настроится на рабочий лад. Доля правды в этом есть. Но вот эксперт по психологии труда Ирина Блинникова считает, что самым тяжелым днем является пятница. Почему так?

Специалист отметила, что в конце рабочей недели на сотрудников начинает давить усталость, хотя они могут этого и не замечать. Многие люди пытаются до выходных завершить все рабочие моменты и со спокойной душой отправиться отдыхать, и почему-то откладывают все на последний день. Получается, что в пятницу они делают "последний рывок" и растрачивают большое количество ресурсов, находясь в состоянии повышенного напряжения. А этот серьезно отражается как на психологическом, так и на физическом здоровье.

Чтобы не допускать подобных ошибок, эксперт советует правильно планировать свой график и распределять нагрузку по дням, чтобы до конца недели у вас оставались только мелкие задачи, и вы не думали на выходных о работе.

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