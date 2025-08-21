logo

Назван лучший город для работы в 2025 году: неожиданный лидер

Токио лучший город для работы в 2025 году.

21 августа 2025, 16:35
Столица Японии Токио возглавила список лучших городов мира для работы в 2025 году. Об этом говорится в отчете International Workplace Group (IWG), ежегодно анализирующем удобные места для сочетания работы и путешествий.

Исследование IWG, известное как "Барометр работы с любого места", оценивает 40 городов мира по 12 ключевым критериям: климат, качество и цена проживания, культура и гастрономия, уровень безопасности, скорость интернета, стоимость жизни, доступность гибких рабочих пространств, наличие визы для цифровых кочевников, транспортная инфраструктура, транспортная инфраструктура, близость к природе, то есть существование пляжей, гор или национальных парков.

По каждому критерию города получали баллы от 1 до 10, что позволило составить общий рейтинг. Согласно данным IWG, Токио стал лучшим городом для работы в мире в 2025 году. Столица Японии заняла первое место благодаря высокоскоростному интернету, развитой транспортной инфраструктуре, безопасности, культурному разнообразию и недавно введенной визе для цифровых кочевников.

Кроме того, город выигрывает благодаря близости к горам и морскому побережью, что делает его привлекательным для тех, кто стремится соединить динамичную городскую жизнь с естественным отдыхом.

ТОП-10 лучших городов для работы в 2025 году:

  • 1. Токио
  • 2. Рио-де-Жанейро
  • 3. Будапешт
  • 4. Сеул
  • 5. Барселона
  • 6. Пекин
  • 7. Лиссабон
  • 8. Рим
  • 9. Париж
  • 10. Валлетта

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 лучших странах для работы и жизни, которые избрали иностранцы.

Также "Комментарии" писали о средних зарплатах в Украине. В каких городах и отраслях больше всего за год.



