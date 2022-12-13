

















12 декабря в Комитете Парламента Украины по вопросам соціальной политики та защиты прав ветеранов провели широкое обсуждение очень важного вопроса социальной сферы – возможность, реализация та необходимость внедрения накопительной системы пенсионного обеспечения – в формате публичных консультаций, пишут "Комментарии".

Накопительная пенсия: Что ждать украинцам

"Комитет регулярно открыто и широко обсуждает социально важные вопросы со всеми ветвями власти разных уровней, учеными, гражданским обществом. Этот диалог проходит в разных форматах – круглые столы, комитетские слушания и т.д. В то же время, мы стремимся расширять возможности обеспечения доступности власти для ведения конструктивного и эффективного диалога общества и государства. Особенно в отношении законопроектов, которые касаются или могут относиться к каждому гражданину государства. Процесс участия в государственных процессах нужно "демонополизировать", – уверена глава Комитета Галина Третьякова.

Активное вовлечение граждан в процесс принятия властных решений является одним из признаков стран развитой демократии. Европейский опыт свидетельствует, что расширение участия гражданского общества в подготовке проектов тех или иных властных решений способствует повышению эффективности таких решений и имеет более высокий уровень оценки со стороны общественности, ведь они принимаются с учетом их мнения. Следует также отметить, что статья 38 Конституции Украины гарантирует право участия граждан в управлении государственными делами, принят ряд законодательных актов, регулирующих этот вопрос на практике.

Вопрос функционирования накопительной системы пенсионного обеспечения уже давно находится в повестке дня парламента. С начала анонсирования пенсионной реформы прошло более 18 лет. Однако сдвигов в этом вопросе не произошло.

Исследовательская служба Верховной Рады Украины отмечает, что промедление с введением пенсионного страхования, основанного на основе накопления и инвестирования обязательных пенсионных взносов, имеет негативные последствия для экономики Украины и благосостояния каждого гражданина. Предусмотренное законодательством требование о введении второго уровня пенсионной системы в зависимости от отсутствия дефицита пенсионного фонда означает его отсрочку на неопределенный срок. Отсрочка мер, предусмотренных реформой пенсионной системы, может стать предпосылкой для углубления разрыва между поколениями на десятилетия и ставит под сомнение справедливость пенсионной системы.

"Вопрос вызывает крайнюю обеспокоенность, ведь солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования уже давно не может гарантировать человеку в серьезном возрасте должное финансовое обеспечение, — отметила Председатель Комитета Галина Третьякова. — Если, наконец, на законодательном уровне не урегулировать данный вопрос, еще большая часть украинского общества окажется на грани бедности и абсолютной бедности после завершения трудовой деятельности".

Таким образом, современная пенсионная система остается существовать фактически на одном уровне – солидарной системе. То есть работающие граждане финансируют пенсии, которые сегодня получают лица почтенного возраста.

Солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, базирующаяся на основе солидарности и субсидирования и осуществления выплаты пенсий и предоставления социальных услуг на средства Пенсионного фонда Украины является убыточной и частично финансируется государством. С каждым годом расходы государства увеличиваются.

Общая сумма доходов бюджета Пенсионного фонда за январь – октябрь 2022 составляет 492,9 млрд грн. Из них 167,6 млрд. грн. средств профинансировал Государственный бюджет Украины, что больше, чем в соответствующем периоде прошлого года на 23 млрд. грн., или на 116,1%.

В результате широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины, которая уносит жизни людей преимущественно трудоспособного возраста и обуславливает внешнюю миграцию, часть экономически активного населения в гражданском секторе уменьшается. При этом средняя заработная плата в Украине из-за влияния войны на экономику государства уменьшается. В то же время доля пенсионеров, приходящаяся на одного работающего, увеличивается.

Численность пенсионеров в Украине составляет в настоящее время 10,7 млн. (26% от общей численности населения). В период до 2050 г. удельный вес людей в возрасте 60 лет и старше в общей численности населения может возрасти до 32%.

Показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии в сентябре 2022 года составил 13 387 гривен. В августе – 12 745 гривен.

По состоянию на 1 июля средний размер пенсионных выплат в Украине составляет 4437 гривен. Несмотря на то, что средняя пенсия за последние 2 года значительно выросла (по состоянию на 01 января 2020 года средняя пенсия составила 3082,98 гривны), на сегодняшний день украинский пенсионер в среднем получает в месяц чуть более 30% от средней зарплаты по стране.

Исследовательская служба Верховной Рады Украины сообщает, что решить проблему обеспечения пожилых людей достаточным уровнем жизни можно следующими методами:

- значительным поднятием пенсионного возраста;

- увеличением размеров страховых взносов;

– индексацией пенсий за счет бюджетных средств.

Ни один из таких методов не приемлем с экономической точки зрения и эффективен с точки зрения социальной. В то же время, персональная ответственность лица за получение приемлемого дохода после выхода на пенсию считается в европейских государствах общепризнанной обязанностью. О пенсиях принято заботиться, прежде всего, непосредственно работнику.

Изучив опыт других государств и особенности собственной пенсионной системы, народные депутаты Украины в очередной раз предлагают ввести накопительную систему пенсионного страхования.

На рассмотрение Верховной Рады Украины внесен, в частности, проект Закона Украины "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (регистр. № 2683, доработанный Комитетом 24 ноября 2021 года), предусматривающий установление обязательного участия в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу таких наемных работников. Этот законопроект является Толчком по внедрению системы пенсионных накоплений в Украине.

Проектом Закона предлагается, что размер накопительного взноса, который за человека будут уплачивать работодатели, составит: 1% размера заработной платы работников – в первый год введения второго уровня пенсионных накоплений, 1,5% – во второй, 2% – в третьи и последующие годы. Вдобавок к этим средствам на индивидуальные счета человека будут поступать средства из Государственного бюджета Украины. Взносы будут начисляться на паритетных началах с работодателями, в таких же размерах – от 1% до 2%. Размер единого социального взноса, уплачиваемого работодателем, будет оставаться неизменным. Сохранение средств человека будет гарантировано государством.

Просмотреть видеозапись предметного, конкретного и продуктивного обсуждения вопросов обеспечения достойной жизни украинцев в почтенном возрасте и функционирования накопительной системы пенсионного обеспечения в Украине можно здесь .

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