Минсоцполитики и ООН обеспечат украинцам поддержку в отопительный период

Министерство социальной политики Украины заключило новый Меморандум с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), чтобы поддержать самые уязвимые слои населения. Дополнительные выплаты позволят домохозяйствам, не имеющим доступа к централизованному отоплению, купить твердое топливо для обогрева жилья.

Дрова для отопления. Фото из открытых источников

Совместный Меморандум для стабильного обогрева

В ходе встречи с представительницей УВКБ ООН Каролиной Линдхольм Биллинг, Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович и Председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус подписали документ о предоставлении дополнительной денежной помощи на закупку дров и угля для семей, которые остаются без альтернативного источника тепла. Такая поддержка имеет особое значение для пожилых людей, семей с детьми и лиц с инвалидностью.

“Вместе мы реализуем программу, которая поможет выстоять в это тяжелое зимнее время. Речь идет о предоставлении дополнительной денежной выплаты для приобретения топливной древесины или угля: такая помощь чрезвычайно важна для уязвимых категорий населения среди пожилых людей, семей с детьми, лиц с инвалидностью, проживающих в домах, где другие виды обогрева невозможны”, — отметила Оксана Жолнович.

Согласно постановлению правительства, в этом отопительном сезоне будет поддержано около 500 тысяч домохозяйств, нуждающихся в дровах или углей. Из общего количества около 92 тысяч домохозяйств получат помощь за счет УВКБ ООН, а остальные – из государственного бюджета. Каролина Линдхольм Биллинг, представитель ООН, отметила:

“Вместе с Министерством социальной политики и Пенсионным фондом Украины мы заботимся о том, чтобы никто не оставался наедине с этими вызовами. Эта денежная помощь будет жизненно необходима для того, чтобы помочь семьям согреться и достойно пережить будущую зиму”.

В целом, УВКБ ООН выделяет 30 миллионов долларов, направленных на обеспечение украинских семей топливом.

Напомним, с началом отопительного сезона 2024/25 года в Украине меняется порядок предоставления субсидий на приобретение твердого печного бытового топлива для жителей пострадавших от войны областей. Важные нововведения относятся к территориям, находящимся в зоне боевых действий и прилегающих к границе с Россией.