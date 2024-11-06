Минсоцполитики добавил новые категории получателей финансовой помощи

В преддверии зимы Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) начала новую волну денежной помощи, расширив перечень лиц, которые могут получить поддержку. В число получателей теперь добавлены новые категории граждан, среди которых лица без права на пенсию и люди с инвалидностью, как взрослые, так и дети. Все эти лица должны удовлетворять нескольким важным критериям.

Деньги. Фото из открытых источников

В частности, помощь будут получать проживающие на территориях, где есть активные или потенциальные боевые действия (согласно приказу № 309). Кроме того, сумма социальной помощи, которую они получают в месяц, должна быть менее 3250 грн, а также они не должны быть получателями пособия для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или международной поддержки от других организаций на момент оказания помощи.

Размер пособия определяется как разница между 3250 грн и той суммой, которую человек уже получает от государства. К примеру, если лицо получает 2700 грн социальной помощи, то дополнительная выплата составит 550 грн.

Общий бюджет программы на следующие 6 месяцев составляет более 284 млн грн. Выплаты будут производиться непосредственно на банковские счета или через Укрпочту. Выплаты на банковские счета уже начались, а выплаты через Укрпочту начнутся через несколько недель.

Отметим, что обращаться в ВПП ООН или Министерство социальной политики не нужно — все списки получателей формируются на основе государственных реестров, а ВПП напрямую осуществляет финансовые выплаты.

Напомним, что программа помощи пенсионерам, проживающим в прифронтовых зонах, была начата еще в августе 2023 года в сотрудничестве с Минсоцполитики, и впоследствии была расширена на лиц с инвалидностью, охватив уже более 750 тысяч украинцев. В настоящее время финансирование программы осуществляется благодаря вкладам Германии, Европейского Союза, США, Франции и частных доноров.