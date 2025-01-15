Минкульт не запрещает: экстрасенсы, дающие прогнозы о войне, продолжат вещать в телемарафоне

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины не может влиять на показ телеканалами в национальном телемарафоне "Единые новости" сюжетов о недоказательной медицине, эзотерических практиках, нумерологии и экстрасенсах. Об этом в ведомстве ответили на запрос агентства "Интерфакс-Украина", в котором спрашивали, разрешается ли трансляция в телемарафоне сюжетов, популяризирующих недоказательную медицину, эзотерические практики, нумерологию, экстрасенсов, гадалок, карт таро и феншуй.

Сюжет телемарафона с экстрасенсом

"Информируем вас, что министерство не может влиять на профессиональную деятельность журналистов и редакционную политику медиа, в частности относительно сюжетов об альтернативной медицине, эзотерических практиках, нумерологии, экстрасенсов и т.п., которые создают телеканалы, передачи которых выходят в эфире информационного марафона "Единые новости", — говорится в ответе министерства.

В ведомстве подчеркнули, что Конституция Украины и законы запрещают цензуру и немотивированное законодательством вмешательство органов государственной власти в деятельность субъектов в сфере медиа и профессиональной деятельности журналистов.

Ранее, 6 января, в эфире национального телемарафона во временном слоте телеканала "1+1" вышел сюжет под названием "Астрологический прогноз на 2025 год". В этом сюжете корреспондент телеканала интервьюирует экстрасенса, астронумеролога и мастера практики фэн-шуй, которая на основе карт таро и нумерологии дает прогнозы по контрнаступлению украинских войск, деоккупации территорий, весенних переговоров при посредничестве Дональда Трампа и подписании соглашений.

Журналисты телеканала в сюжете не ставят под сомнение вышеупомянутые эзотерические практики, а лишь подчеркивают, что "верить ли в эти предсказания или не верить в эти предсказания, каждый для себя решает сам".

Экстрасенс в эфире нацмарафона. Фото: скриншот из видео сюжета

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что известный украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, который сейчас служит в ВСУ, получил ранения на фронте. Об этом сообщил его брат Андрей в своем Facebook. Мужчина рассказал, что Нелипе сделали уже три операции и сейчас он до сих пор находится в больнице.

"Брат Максим Нелипа загремел в больницу. В ту же им. Мечникова, в Днепре. В отделении челюстно-лицевой хирургии. Уже три операции... Война продолжается и Максу тоже "досталось", но он держится и вскоре присоединится к своим собратьям. Нужна помощь, потому что лечение требует определенных затрат", — написал брат актера-воина. Что именно случилось – Андрей решил не рассекречивать, однако рассказал, чем занимался на службе Нелипа.